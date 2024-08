Promouvoir la coopération Vietnam - Timor-Leste dans de nombreux domaines

Le Timor-Leste souhaite apprendre beaucoup de choses du Vietnam, une des économies les plus développées de la région. C'est pourquoi cette visite devrait promouvoir les relations entre les deux pays dans de nombreux domaines tels que l'économie, l'agriculture, l'informatique, les télécommunications...

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a accordé une interview à la presse sur l'importance de cette visite d'État du président du Timor-Leste José Ramos-Horta au Vietnam du 31 juillet au 3 août, sur invitation du président vietnamien Tô Lâm et les perspectives des relations entre les deux pays.

L'un des plus grands réseaux de télécommunications opérant au Timor-Leste vient du Vietnam. C’est la société Viettel Telemore, avec une couverture de 96%. Il s'agit d'une démonstration claire des relations de coopération étroites entre les deux pays ainsi que du ferme soutien du Vietnam au développement du Timor-Leste. Le Timor-Leste attend également avec impatience d'apprendre davantage du Vietnam dans ce domaine.

Évaluant le potentiel de coopération entre les deux pays dans la période à venir ainsi que les projets prioritaires au cours de son mandat, le diplomate a souligné que la technologie à l’ère de la mondialisation était extrêmement importante. Ce sera l'un des domaines de coopération prioritaires des deux parties, notamment dans le domaine économique. Vient ensuite l'agriculture. Le Vietnam est un pays fort dans le domaine agricole et le Timor-Leste souhaite apprendre ses expériences. Le Timor-Leste souhaite également coopérer plus profondément avec le Vietnam dans l’aquaculture car les deux pays possèdent un long littoral.

Photo : VNA/CVN

João Pereira a affirmé qu’il aurait des priorités pour la période à venir. Il a exprimé son désir de pouvoir coopérer et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien - en tant que pont véritablement efficace pour relier les gouvernements des deux pays dans tous les domaines.

Après cette visite, sa priorité est d'effectuer des voyages d'affaires dans des localités du Vietnam pour observer leur processus de développement, en particulier le développement de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche. En réalité, des solutions efficaces et des accords de coopération seront proposés. “J'espère qu'au cours de mon mandat de trois ans, je pourrai faire de mon mieux pour le Vietnam et le Timor-Leste”, a-t-il affirmé.

Concernant la position et le rôle du Vietnam dans le processus de développement de l'ASEAN, l’ambassadeur João Pereira a indiqué que le Timor-Leste était actuellement observateur et s'efforçait de devenir membre officiel de l'ASEAN, peut-être en 2025. Le Vietnam soutient très activement pour que le Timor-Leste puisse adhérer à l’ASEAN, a-t-il souligné, tout en remerciant le gouvernement et le peuple vietnamiens .

Il a affirmé que dans la coopération bilatérale et multilatérale, le Timor-Leste suivait toujours le principe du règlement de tous les questions par le dialogue car tout le monde croyait en une région où on partageait une culture de dialogue pour résoudre tous les questions et conflits.

VNA/CVN