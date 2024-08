La visite du PM Pham Minh Chinh en Inde devrait produire des résultats positifs

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive à New Delhi pour une visite d’État en Inde

>> Développement des relations de partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde

>> Le Vietnam est l'un des partenaires de confiance de l'Inde en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite, plusieurs événements seront organisés et des accords signés, ce qui permettra d’élargir les relations bilatérales dans des domaines tels que le renforcement des institutions solides et des liens diplomatiques sur les questions d’ordre mondial et régional, la stimulation du commerce et des investissements, ainsi que le renforcement des relations de défense et de sécurité, a-t-il déclaré.

La visite du Premier ministre Chinh permettra de faire progresser le partenariat stratégique intégral mis à niveau par les dirigeants des deux pays en 2016, car il intervient à un moment où les deux pays ont trouvé leur place dans l’ère de la mondialisation, a déclaré le Professeur Srikanth Kondapalli.

En atteignant des taux de croissance économique plus élevés, en restructurant leurs économies et en coordonnant leurs efforts au sein des institutions économiques multilatérales et des initiatives régionales telles que la coopération Mékong - Ganges, l’Inde et le Vietnam sont sur la bonne voie pour réaliser leurs stratégies de développement national, a-t-il poursuivi.

Comme les échanges et les investissements bilatéraux sont encore modestes, la visite du Premier ministre vietnamien pourrait ouvrir des opportunités de coopération commerciale et renforcer les interactions entre le Dôi moi (Renouveau) du Vietnam et le processus de libéralisation économique de l’Inde, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Srikanth Kondapalli, les projets à impact rapide de l’Inde dans diverses provinces du Vietnam ont connu un succès significatif. Ces initiatives peuvent être encore développées, tout comme la recherche sur la radioprotection et la sûreté nucléaire, le traitement du cancer et les sources renouvelables.

Les deux pays défendent la paix et la prospérité, l’État de droit, la sécurité maritime et le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il déclaré, ajoutant que ces efforts diplomatiques sont des signes positifs pour l’expansion des relations bilatérales dans un avenir proche.

Les consultations des deux ministères des Affaires étrangères, les dialogues sur la stratégie, la défense et la sécurité maritime, ainsi que les visites de parlementaires ont tous contribué à renforcer la compréhension mutuelle sur diverses questions d’intérêt commun, et la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde permettra d’élargir davantage la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN