Vietnam et Inde signent une lettre d'intention de coopération en matière de formation de défense

Le 14 e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Inde s'est tenu jeudi 1 er août dans la capitale indienne New Delhi, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et de son homologue indien, Giridhar Aramane.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux vice-ministres ont signé une lettre d'intention de coopération en matière de formation de défense.

Le vice-ministre indien Giridhar Aramane a adressé ses profondes et sincères condoléances au Vietnam pour le décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, affirmant qu'il s'agissait d'une perte énorme pour le pays.

Le vice-ministre Giridhar Aramane a déclaré que ce dialogue était une opportunité pour les deux parties de discuter de leur coopération future en matière de défense, un pilier important du partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde, au bénéfice des peuples de chaque pays, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Lors du dialogue, les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la coopération en matière de défense obtenus depuis le 13 e Dialogue et ont souligné que ces derniers temps, sur la base des bonnes relations entre les deux pays, cette coopération avait été constamment consolidée, avec une grande confiance mutuelle. Elles ont notamment salué l'échange de délégations à tous les niveaux, la signature de documents de coopération, le maintien efficace des mécanismes de consultation, de dialogue et d'échange de jeunes officiers, la formation des ressources humaines, la participation aux les opérations onusiennes de maintien de la paix...

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums et mécanismes multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN.

Le ministère vietnamien de la Défense soutient toujours l'Inde dans le renforcement de la coopération en matière de défense avec les pays de l'ASEAN, notamment l’organisation de la réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN - Inde, ainsi que la co-présidence de l’Inde avec la Malaisie du groupe d'experts de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+) sur la lutte contre le terrorisme pour le cycle 2024-2027.

Les deux parties ont également discuté de la situation mondiale et régionale, ainsi que de questions d'intérêt commun, dont le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.

Pour les temps à venir, les deux parties se sont engagées à continuer de renforcer leur coopération et de déployer efficacement un certain nombre de domaines clés tels que l'échange de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus, la coopération militaire, la formation, la réalisation des programmes de crédits et d'aides non remboursables, la cybersécurité, la médecine militaire, le secourisme et le sauvetage...

VNA/CVN