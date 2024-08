Le Vietnam est l'un des partenaires de confiance de l'Inde en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un ami de longue date et l’un des partenaires de confiance de l’Inde en Asie du Sud-Est, a déclaré le Professeur-Docteur Prabir De, du Centre ASEAN - Inde du système de recherche et d'information pour les pays en développement (RIS), à l'occasion de la visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde du 30 juillet au 1 er août.

Selon le Professeur Prabir De, dans le contexte d'une situation mondiale complexe, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde apporte de nombreuses significations positives. Il s'agit notamment de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Inde depuis que Narendra Modi a pris ses fonctions pour le troisième mandat consécutif en tant que Premier ministre. L'Inde et le Vietnam sont partenaires dans de nombreux domaines internationaux et régionaux. Cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde ouvrira certainement la voie à de nombreuses initiatives importantes et à de bons programmes pour les deux pays.

En outre, le Vietnam est également l’un des membres clés de l’ASEAN. L’Inde et l’ASEAN ont amélioré leurs relations vers un partenariat stratégique intégral. Par conséquent, cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt également une grande importance pour les relations de l’ASEAN avec l’Inde. Elle devrait créer de nombreuses opportunités pour les relations ASEAN - Inde ainsi que pour les relations Inde - Vietnam.

Concernant le potentiel de coopération bilatérale, le Professeur Prabir De a déclaré que l'Inde et le Vietnam sont des partenaires fiables et que le commerce bilatéral a dépassé 15 milliards de dollars au cours des dernières années. Les investissements entre les deux pays augmentent également fortement puisque de nombreuses entreprises indiennes investissent au Vietnam dans les domaines de l'agriculture, de la production de biens de consommation, des biens et services...

A l’inverse, les entreprises vietnamiennes viennent également investir en Inde. Le Professeur Prabir De a suggéré les deux pays de renforcer leurs relations commerciales grâce à un accord pilote libre.

Les activités commerciales et les échanges entre les deux pays se développent de plus en plus dans le contexte où le nombre de vols directs est passé à 60 vols/semaine. Le nombre de touristes des deux pays visitant les sites pittoresques et spirituels de l'autre est en forte augmentation.

En plus de la liaison aérienne très active, la liaison maritime est toujours maintenue, les deux pays prévoient de renforcer la liaison terrestre avec un projet d'extension de l'autoroute tripartite de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar jusqu'au Laos puis à Hanoï au Vietnam. Lorsque ces programmes et projets de connectivité entreront en vigueur, les investissements commerciaux et d'autres opportunités seront "débloqués", ce qui renforcera encore davantage les relations entre l'Inde et le Vietnam.

Toujours selon le Professeur Prabir De, du point de vue économique et sécuritaire, il existe de nombreux programmes et projets que l'Inde et l'ASEAN peuvent mettre en œuvre si elles trouvent une bonne stratégie pour promouvoir la vision de l'ASEAN sur l'océan-Pacifique (AOIP) et l’initiative de l'Indo-Pacifique (IPOI).

Il a souligné que le Vietnam est l'un des partenaires importants des projets et programmes de l'AOIP, et est également un pays maritime clé avec un certain nombre de programmes et de projets maritimes soutenant le développement du transport maritime et des ports maritimes. L’Inde et le Vietnam disposent de nombreuses opportunités de coopération dans ce domaine.

Concernant le domaine de l'énergie verte, selon le professeur Prabir De, cela fait partie de l'objectif de réponse au changement climatique et du programme de zéro émission nette auquel le Vietnam et l'Inde sont confrontés lors de leur mise en œuvre. Tous deux sont vulnérables à un certain nombre de problèmes liés au climat, tels que les tempêtes, les inondations et les catastrophes naturelles.

Il existe de nombreuses opportunités pour les deux parties de coopérer en organisant des forums bilatéraux sur la science et la technologie, car les deux pays ont récemment été confrontés à des défis similaires. Le secteur des nouvelles technologies vise également à gérer les catastrophes et à soutenir les objectifs de développement durable.

Le professeur Prabir De estime que cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh créera des opportunités pour le Vietnam et l'Inde de coopérer sur les questions liées au climat et aux énergies renouvelables.

