Hô Chi Minh-Ville

Plus de 500 marques à la Semaine vietnamienne de la publicité et du divertissement 2025

Le 24 juillet, au parc logiciel Quang Trung à Hô Chi Minh-Ville, l’Association municipale de la publicité et la société Dông Nam ont inauguré la Semaine vietnamienne de la publicité et du divertissement 2025 (Vietnam Ad & Fun Week 2025).

Photo : VNA/CVN

Organisé du 22 au 26 juillet, l’événement comprend une exposition, la finale du concours "StudentLive - Dâu truong chôt don" sur TikTok Shop, une journée culturelle et sportive, un forum sur l’optimisation des flux financiers publicitaires ainsi qu’un salon de l’emploi 2025.

Le point d’orgue de la semaine, du 24 au 26 juillet, est la 15e VietAd, seule exposition professionnelle au Vietnam dédiée aux équipements et technologies publicitaires, reconnue par l'Association mondiale de l'industrie des expositions (UFI) comme salon international. S’y tiennent également l’exposition Vietnam Smart Display 2025, dédié aux écrans intelligents et systèmes intégrés.

Les visiteurs pourront découvrir une large gamme d’innovations : imprimantes numériques grand format, LED, écrans, équipements de découpe et de gravure, supports publicitaires, cadeaux d'entreprise, services d’impression, etc.

Parallèlement, le 4e Salon international du Vietnam de l'électricité, de l'énergie, des machines et équipements industriels, de l'automatisation - EMA Vietnam 2025 - présente des solutions industrielles : armoires électriques, transformateurs, variateurs, capteurs, pompes, vannes, convoyeurs, ordinateurs industriels, IoT...

L’événement réunit près de 350 stands, plus de 500 marques venues de dix pays et territoires, et attend environ 15.000 visiteurs.

VNA/CVN