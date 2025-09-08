Textile et chaussure : les entreprises vietnamiennes misent sur le marché intérieur

Le marché intérieur offre aujourd'hui un vaste potentiel aux entreprises vietnamiennes de textile-habillement et de chaussures, devenant un appui essentiel lorsque les exportations rencontrent des difficultés.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché intérieur vietnamien est soutenu par une population jeune, des revenus en hausse et une demande croissante des consommateurs pour la qualité, le style et la notoriété des marques.

Certaines entreprises ont déjà mis en œuvre des stratégies pour capitaliser sur ce potentiel. La Sarl Viêt Thang Jean, après avoir conquis des marchés exigeants en Europe, aux États-Unis et au Japon, a décidé d'ouvrir des canaux de distribution au Vietnam. Ses ventes intérieures enregistrent une croissance annuelle de 15 à 20%, et de 30 à 40% via le commerce électronique.

Pour le secteur des chaussures, les entreprises locales détiennent environ 40% du marché, surtout dans le segment intermédiaire, tout en développant la vente en ligne pour accroître leur notoriété et leurs revenus, selon Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main.

Cependant, la concurrence est rude. Plus de 200 marques internationales sont implantées au Vietnam, bénéficiant d'avantages marketing et de coûts significatifs. À l'inverse, les entreprises nationales supportent des coûts marketing élevés, représentant 25 à 30% du prix de revient, bien supérieurs à ceux de leurs concurrents. À cela s'ajoutent la prolifération de contrefaçons et d'importations de produits sans origine claire, ainsi que des règles fiscales défavorables sur les matières premières, augmentant les coûts de production.

Les petites et moyennes entreprises locales manquent souvent de ressources pour investir dans le design, l'innovation technologique et le développement de marques, ce qui limite leur compétitivité.

Selon les experts, pour tirer pleinement parti du marché intérieur, les entreprises doivent améliorer leurs capacités de conception et de production, développer des produits au design distinctif, améliorer la qualité, les services après-vente et adopter des pratiques durables. L'utilisation de matières premières recyclées et respectueuses de l'environnement, associée à l'innovation, renforcera la valeur ajoutée.

En parallèle, le renforcement des normes techniques et la lutte contre les produits de qualité inférieure permettront d'assainir le marché et de soutenir la montée en gamme des entreprises nationales.

Pour transformer le marché domestique en tremplin stratégique, les entreprises vietnamiennes doivent offrir des produits de qualité tout en préservant leur compétitivité à l'export.

VNA/CVN