La province de Ninh Binh renforce sa lutte contre la pêche INN

La province de Ninh Binh (Nord) intensifie ses efforts pour appliquer les directives du Parti et du gouvernement visant à combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en privilégiant une exploitation durable, l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs et la protection de la souveraineté maritime.

>> Dà Nang lance une campagne de lutte contre la pêche INN

>> La Région 4 de la Garde côtière du Vietnam intensifie sa lutte contre la pêche INN

>> Pêche INN : Cân Tho déterminée à lever le “carton jaune” européen

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire provincial, Trân Anh Dung, a annoncé que la province exerce un contrôle strict des activités de pêche, en ce compris sur les navires "trois sans" (sans immatriculation, licence de pêche ni certificat de contrôle), lesquels s’exposent à de lourdes sanctions en cas de pêche illégale ou d’opération dans des zones non autorisées.

Ninh Binh vise à équiper tous les navires d’au moins 15 m de système de marquage et de suivi (VMS), intégrés au système national de surveillance en mer, et à assurer leur inspection dans les ports de débarquement. La province veillera à ce que tous les bateaux autorisés soient enregistrés et disposent d’une licence d’exploitation, avec une mise à jour dans la base de données nationale Vnfishbase, tout en sanctionnant strictement tout manquement à l’installation ou à l’utilisation des VMS.

Par ailleurs, les infrastructures portuaires, les abris anti-tempête et les équipements logistiques sont modernisés pour mieux servir les flottilles locales et de passage, garantir la sécurité sanitaire des aliments et préserver l’environnement.

Conformément aux efforts nationaux, Ninh Binh s’engage à éliminer la pêche illégale effectuée par des navires locaux en eaux étrangères, contribuant à la levée du carton jaune INN émis par la Commission européenne à l’encontre des produits aquatiques vietnamiens.

La province renforce ses infrastructures de pêche et les ressources humaines, en particulier les forces de gestion portuaire, tout en offrant des formations régulières aux agents chargés du contrôle et de la répression des infractions INN. La transformation numérique du système de gestion des pêcheries s'accélère, en utilisant le logiciel Vnfishbase pour digitaliser l’ensemble des données et procédures.

Les forces compétentes maintiennent la surveillance le long de cinq estuaires stratégiques - Ha Lan, Ninh Cô, Ba Lat, Cua Day et Cua Can - avec des patrouilles continues, tandis que les manquements sont publiquement dénoncés dans les médias.

VNA/CVN