Le PM reçoit des experts et des scientifiques lauréats du prix VinFuture

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a accueilli des experts et des scientifiques étrangers venus au Vietnam pour recevoir le Prix VinFuture 2024 et participer à la Semaine des sciences et technologies VinFuture.

Lors de la rencontre tenue le 6 décembre, le chef du gouvernement vietnamien a félicité et remercié les experts et professeurs primés pour leur soutien et leur accompagnement au Vietnam, créant une forte inspiration et motivation pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation, en particulier des industries émergentes.

Il a également partagé les objectifs, la vision stratégique et les six approches de développement du Vietnam, dont l'objectif de devenir un pays en développement doté d'industries modernes et d'un revenu moyen supérieur d'ici 2030, et d'un pays développé avec un revenu élevé d'ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il déclaré, le Vietnam identifie la science et la technologie ainsi que l'éducation comme la principale politique nationale, les considérant comme une nouvelle force motrice pour développer un modèle de croissance moderne et innovant, améliorant la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie, en particulier l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie collaborative.

Il a précisé que le Vietnam vise à rattraper, progresser et se surpasser dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets, en s'appuyant sur le peuple et l'intelligence vietnamiens.

Pham Minh Chinh a demandé aux scientifiques et experts internationaux de continuer à soutenir, accompagner et conseiller le Vietnam dans le développement de la science et de la technologie, de l'éducation et de la formation, de l'innovation, de la formation des ressources humaines, la construction d'infrastructures technologiques, la mobilisation des ressources internes et externes, la coopération internationale en science et technologie et l'amélioration des institutions et des politiques pour améliorer la capacité de gouvernance, permettant à chacun de profiter des fruits de la science et de la technologie.

Le Premier ministre a ratifié le point de vue selon lequel "la science et la technologie n'ont pas de frontières" et "la science et la technologie ne doivent pas être politisées", ni transformées en un outil de guerre, mais plutôt un outil de paix, de coopération et de développement.

