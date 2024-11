Le Vietnam prêt à coopérer avec l'ONU pour relever les défis actuels

Le Vietnam est prêt à coopérer avec l’ONU pour mettre en œuvre des solutions mondiales et globales aux défis actuels, soutenir la paix, promouvoir le développement durable et garantir les droits de l'homme, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant dans l'après-midi du 10 novembre à Hanoï la coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, à l'occasion du 79 e anniversaire de la fondation de l'ONU (24 octobre).

>> Le Vietnam et la communauté internationale appelle les États-Unis à lever l'embargo contre Cuba

>> Le Vietnam participe aux efforts de gestion et d’exploitation des minéraux essentiels

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant au développement heureux de la coopération entre le Vietnam et l'ONU, soulignant l'importance du soutien continu de l'organisation au développement du pays.

Il a également parlé de certains axes de coopération future, notamment la mise en œuvre des trois percées stratégiques du Vietnam en matière d'institutions, d'infrastructures et de ressources humaines, de la réalisation des documents du Sommet de l'avenir, de l'accélération de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), et des transformations numérique et des systèmes alimentaires.

Les progrès du Vietnam et ses engagements internationaux

Pham Minh Chinh a présenté des progrès du Vietnam en matière de développement socio-économique, de réalisation des ODD, d'engagements climatiques et de sécurité alimentaire, soulignant l'objectif d'exporter 8 millions de tonnes de riz en 2024.

Il a proposé la poursuite de la coopération étroite entre les organes onusiens et les ministères, secteurs et localités vietnamiens, en mettant l'accent sur la consultation de politiques et la mobilisation de ressources internationales dans des domaines clés tels que les sciences, les technologies, l'innovation, la gouvernance et le développement des ressources humaines, etc.

La coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam et les représentants en chef des organes onusiens ont salué le rôle actif du Vietnam, ses engagements forts et ses contributions actives aux mécanismes onusiens, notamment ses efforts pour promouvoir la paix et le développement durable. Ils ont loué les efforts et progrès du pays dans la mise en œuvre des ODD, l'amélioration de l'éducation, et la promotion de l'égalité des sexes...

Les responsables onusiens ont réaffirmé leur engagement à coopérer le Vietnam dans la réalisation des objectifs du Sommet de l'avenir, la transformation numérique, l'application de l'intelligence artificielle, la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles, et l'amélioration de la santé publique, entre autres.

VNA/CVN