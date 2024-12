Hanoï approuve la construction d'un grand théâtre près du lac de l’Ouest

La péninsule de Quang An sera aménagée avec un axe de verdure, une zone de loisirs, un parc culturel spirituel et un parc culturel et artistique thématique, comprenant notamment la construction d’un théâtre moderne de grande envergure, emblématique de la capitale.

Photo : Vo Thanh Tùng/CVN

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Duong Duc Tuân, a récemment signé la Décision 6132 portant sur l’approbation du projet détaillé d’aménagement de l’axe central de la péninsule de Quang An. Ce site est situé dans les quartiers de Quang An et Tu Liên, arrondissement de Tây Hô.

Ce projet vise à concrétiser la planification des subdivisions urbaines autour du lac de l’Ouest et de ses environs, tout en ajustant localement cette planification pour les routes environnantes.

La superficie totale de la zone à aménager est d’environ 44,1 ha. On y trouvera un parc culturel et artistique thématique, un théâtre municipal, des infrastructures religieuses et spirituelles, des zones de loisirs, ainsi que des services hôteliers et commerciaux.

Selon le plan, la zone est délimitée : au nord-est par les routes Âu Co et Xuân Diêu, au nord-ouest par les terrains le long de la route Dang Thai Mai et le lac Thuy Su, au sud-ouest par la surface du lac de l’Ouest, et au sud-est par les terrains le long de l’axe Dang Thai Mai et la zone résidentielle de villas de Tây Hô.

Le théâtre sera construit sur une superficie de plus de 25.600 m², avec une surface totale bâtie de 42.000 m² répartie sur deux étages et un coefficient d’utilisation des sols de 1,6.

Par ailleurs, la planification prévoit de connecter des espaces souterrains urbains, des parkings souterrains et les infrastructures techniques communes, en ligne avec la planification générale de la ville. Le projet vise également à améliorer les infrastructures techniques et les réseaux de transport, à ajouter des parkings et à protéger l’environnement du lac de l’Ouest et de ses alentours.

Le Comité populaire de la ville a confié au Comité populaire de l’arrondissement de Tây Hô et à l’Institut de planification urbaine de Hanoï, en tant que conseiller, la responsabilité légale de l’organisation des différentes étapes du projet. Cela inclut les procédures, le périmètre, les parties prenantes, les délais, les modalités et la synthèse des résultats des consultations impliquant les organismes, organisations, individus et communautés concernés.

Le Comité populaire de l’arrondissement de Tây Hô, en collaboration avec le Département de planification et d’architecture ainsi que l’Institut municipal de planification urbaine, est chargé de rendre public le contenu du plan détaillé approuvé.

Hông Khanh-Câm Sa/CVN/CVN