Plus de 20 entreprises néo-zélandaises participeront à la Foire d'automne 2025 à Hanoï

Plus de 20 entreprises néo-zélandaises participeront à la conférence de promotion du commerce, de l’investissement et de mise en relation des entreprises Vietnam - Nouvelle-Zélande, qui se tiendra dans le cadre de la Foire d'automne 2025 à Hanoï.

L'événement, organisé conjointement par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Bureau commercial du Vietnam en Nouvelle-Zélande et le Conseil d'affaires ASEAN-Nouvelle-Zélande (the ASEAN-New Zealand Business Council - ANZBC), vise à renforcer la coopération économique bilatérale et à élargir les opportunités d'exportation pour les entreprises vietnamiennes en Océanie.

La conférence, qui se tiendra le 28 octobre au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh à Hanoï, réunira des entreprises néo-zélandaises issues de divers secteurs, notamment le design, la construction, les technologies, les logiciels, les produits agricoles, les compléments alimentaires, les produits laitiers, le miel, la nutrition, les services de santé, l'investissement et la gestion hôtelière, l'éducation, l'import-export, les études à l'étranger et les services d'immigration, la finance et l'immobilier.

Il devrait servir de plateforme pour favoriser la coopération en matière de commerce et d'investissement, renforcer les chaînes d'approvisionnement en production et en services, et échanger des informations sur les marchés, les politiques et les opportunités de partenariat entre les deux pays.

Selon Vietrade, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont fortement progressé au cours des cinq dernières années, les deux économies étant complémentaires. Les deux parties visent à porter leurs échanges commerciaux à trois milliards de dollars d'ici 2026.

Le marché vietnamien, en pleine croissance, connaît une demande croissante de produits et services néo-zélandais de haute qualité, tandis que les exportations vietnamiennes, telles que l'électronique et les produits transformés, gagnent du terrain sur le marché néo-zélandais. Les domaines de coopération prometteurs comprennent l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les technologies numériques, l'économie verte, la transformation du bois, les matériaux de construction, le tourisme et l'éducation.

