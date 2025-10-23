Un navire de la Marine néo-zélandaise accoste à Hô Chi Minh-Ville

Le navire logistique HMNZS Aotearoa de la Marine royale néo-zélandaise est arrivé jeudi 23 octobre au port international de de Nhà Rông-Khanh Hôi, entamant une visite d’amitié de cinq jours à Hô Chi Minh-Ville.

Le navire logistique HMNZS Aotearoa de la Marine royale néo-zélandaise, commandé par le lieutenant-colonel Rob Welford, est arrivé jeudi le 23 octobre au port international de Nhà Rông-Khanh Hôi, entamant une visite d’amitié de cinq jours à Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande (1975-2025).

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, ainsi que des représentants du Commandement de la Région navale 2, du Commandement de la Région militaire 7, du Département des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville et du Département des relations extérieures du ministère de la Défense ont assisté à la cérémonie de bienvenue.

Le lieutenant-colonel Rob Welford a déclaré que cette visite intervient à un moment privilégié, les deux pays célébrant cinq décennies de relations diplomatiques et ayant renforcé leurs relations en un Partenariat stratégique global en février 2025. Il a ajouté que cette visite témoigne de la volonté des deux pays d’intensifier leurs échanges, leur compréhension mutuelle et leur coopération en matière de défense.

Long de 173,2 mètres, large de 24,5 mètres et déplaçant 26.000 tonnes, le HMNZS Aotearoa est le plus grand pétrolier et ravitailleur de la Marine royale néo-zélandaise. Conçu pour fournir un soutien logistique de grande envergure, le navire est également équipé pour des missions d’aide humanitaire.

Le HMNZS Aotearoa avait déjà fait escale à Hô Chi Minh-Ville en 2023 aux côtés de la frégate HMNZS Te Mana. Son retour, la deuxième en trois ans, témoigne du renforcement de la coopération en matière de défense entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam.

Au cours de cette visite, l’équipe de commandement du navire effectuera des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire municipal, du commandement de la Région militaire 7 et du commandement de la Région navale 2 ; visitera des sites touristiques locaux ; participera à des échanges culturels et sportifs ; et mènera un exercice conjoint avec la Marine populaire du Vietnam dans le cadre du Code pour les rencontres imprévues en mer (CUES).

