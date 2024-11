Le Vietnam et la Chine unis pour construire une zone maritime pacifique et respectueuse de la loi

Les navires CSB 8004 et CSB 8003 de la Garde côtière du Vietnam ont accosté au port de l’Escadron naval 11 de la ville de Hai Phong (Nord), concluant avec succès une mission de patrouille conjointe avec la Garde côtière chinoise.

L’activité s’est déroulée du 26 au 28 novembre dans les eaux proches de la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin). Il s’agissait de la deuxième du genre en 2024 et a été menée dans un esprit de haute responsabilité par les deux parties, contribuant à la construction d’une région maritime pacifique et stable dans le respect de la loi.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la neuvième patrouille conjointe entre les deux forces sur place, après l’expiration de l’Accord de coopération entre le Vietnam et la Chine en matière de pêche dans le golfe du Bac Bô le 30 juin 2020.

La partie vietnamienne de la patrouille conjointe était dirigée par le colonel Luong Cao Khai, commandant adjoint et chef d’état-major du commandement de la région 1 des garde-côtes vietnamiens. Des représentants des garde-frontières, des départements de l’agriculture et du développement rural des provinces côtières du Nord et du département des douanes de Hai Phong se sont également joints à la patrouille.

Pendant ce temps, la Garde côtière chinoise a envoyé ses navires 4301 et 4304 sous le commandement de Zhan Dadong, directeur adjoint de la division de Nanhai, à l’événement qui s’est déroulé sur 13 points sur une distance de 255,5 milles nautiques.

Au cours de la mission, les forces ont tenu des discussions en personne et en ligne, surveillé les navires de pêche opérant dans les eaux et mené des activités de vulgarisation et d’éducation pour s’assurer que les pêcheurs des deux côtés respectent la loi lorsqu’ils opèrent en mer.

Les garde-côtes vietnamiens ont organisé une cérémonie commémorative pour neuf officiers et membres d’équipage d’un vol CASA-C212 codé 8983 qui ont donné leur vie, ainsi que pour les pêcheurs qui sont morts alors qu’ils opéraient dans les eaux près de l’île Bach Long Vi de Hai Phong. De plus, plus de 20.000 alevins de poisson ont été relâchés dans les eaux pour aider à restaurer la vie marine et à maintenir la biodiversité dans les eaux vietnamiennes du golfe du Bac Bô.

Le colonel Luong Cao Khai a souligné que la patrouille conjointe démontre l’étroite coopération entre les forces de l’ordre du Vietnam et de la Chine dans le golfe du Bac Bô, contribuant à renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays et à construire une zone maritime pacifique, stable et respectueuse des lois dans le golfe du Bac Bô.

VNA/CVN