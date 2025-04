Le chef du PCV reçoit le Premier ministre éthiopien

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali participera au 4e sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux (P4G) du 14 au 17 avril.

Se félicitant de ce voyage, Tô Lâm a déclaré qu'il s'agissait de la première visite au Vietnam d'un dirigeant éthiopien de haut rang depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 23 février 1976. Ce déplacement revêt une importance particulière, car il intervient alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année prochaine, et que le Vietnam commémore le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Il s'est dit convaincu que cette visite porterait les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PP, ainsi que l'amitié et la coopération entre les deux pays, à un nouveau stade de développement plus large et plus efficace.

Le Vietnam attache toujours une grande importance à son amitié et à sa coopération avec les pays africains, dont l'Éthiopie, a affirmé Tô Lâm, suggérant que les deux parties étudient et identifient plusieurs domaines prioritaires de coopération pour la période à venir, en fonction de leurs potentiels et besoins respectifs, notamment dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, ainsi que de la connectivité interpersonnelle et interentreprises.

Il a salué le projet d'Ethiopian Airlines de lancer en juillet une nouvelle ligne aérienne directe reliant Addis-Abeba à Hanoï, qui constituera la première liaison aérienne directe entre le Vietnam et l'Afrique.

Pour sa part, Abiy Ahmed Ali a exprimé l'espoir que le Vietnam partagera son expérience en matière de développement socio-économique rapide et durable et de protection de l'environnement.

Il s'est dit confiant que le Vietnam organisera avec succès le Sommet P4G, contribuant ainsi à affirmer sa position et son rôle importants sur la scène internationale et à démontrer sa capacité et sa crédibilité à assumer des responsabilités mondiales.

Se réjouissant du développement des relations entre les deux partis au pouvoir, il a déclaré que les deux partis partagent des points communs qui leur permettent de partager leurs expériences.

Partageant l'avis du secrétaire général du PCV sur le renforcement des relations entre les deux Partis afin de jeter des bases politiques solides pour la coopération bilatérale, il a souligné la volonté du Parti, de l'État et du gouvernement éthiopiens de développer des relations de coopération avec le Vietnam dans divers domaines, notamment l'investissement, la science et la technologie, l'agriculture, l'éducation et la formation, ainsi que les échanges interpersonnels.

Poursuivre la coordination

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer les échanges de visites à tous les niveaux et par tous les canaux. Les deux Partis au pouvoir renforceront les échanges, les contacts, la formation et le partage d'expériences, tout en favorisant les interactions afin de renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Tô Lâm a salué la signature de plusieurs documents lors de sa visite et a encouragé les agences compétentes à s'engager activement dans les négociations afin de finaliser rapidement des accords supplémentaires, complétant ainsi le cadre juridique nécessaire au développement de la coopération bilatérale. Il a également proposé que les deux parties établissent des bureaux de représentation dans leurs pays respectifs afin de soutenir et de faire progresser la coopération dans la période à venir.

Soulignant que le Vietnam et l'Éthiopie sont des membres responsables dans la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, le dirigeant vietnamien les a appelés à poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment les Nations unies et le Mouvement des non-alignés, et à servir de passerelles pour renforcer leurs relations avec les organisations clés dont ils sont membres, telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union africaine (UA).

Le dirigeant éthiopien a exprimé son espoir d'accueillir prochainement la secrétaire générale Tô Lâm en Éthiopie. Cette dernière a déclaré qu'elle organiserait un voyage dans ce pays africain afin de poursuivre les discussions sur les mesures visant à promouvoir la collaboration entre les deux Partis et les deux pays.

