Entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue éthiopien

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé qu'il valorisait toujours les relations amicales avec les pays africains amis, en particulier l'Éthiopie, et a souligné les réalisations importantes d'Addis-Abeba en matière de développement socio-économique.

Il s'est dit confiant que l'Éthiopie continuera à réussir avec son programme de "réformes économiques autonomes" et deviendra un modèle de croissance en Afrique.

Abiy Ahmed Ali a souligné que l'Éthiopie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie et souhaite renforcer la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et du potentiel.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont convenu de l'importance de maintenir des contacts à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés par le biais des canaux du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale, ainsi qu'entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises des deux nations pour favoriser la confiance politique. Ils ont convenu d’étudier l’ouverture d’agences de représentation diplomatique dans chaque pays.

Les deux parties ont plaidé pour la promotion des négociations sur des accords de base afin de créer un corridor juridique favorable à la coopération économique, et ont présenté des projets d'investissement dans des domaines potentiels tels que les télécommunications, la transformation numérique, la cybersécurité, l'exploitation minière, la production de biens industriels et de consommation, le développement de l'industrie de transformation, les exportations agricoles, la construction civile, le développement des infrastructures, l'éducation et la formation, les soins de santé et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont également discuté de diverses questions internationales et régionales d’intérêt commun, convenant de poursuivre leur étroite collaboration dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies et le Mouvement des non-alignés.

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam est toujours prêt à servir de pont entre les pays de l'ASEAN et l'Éthiopie, et espère que l'Éthiopie soutiendra le Vietnam dans la promotion des relations avec l'Union africaine (UA) et les États d'Afrique de l'Est. Il a également réitéré le soutien de Hanoï à l'Éthiopie pour accueillir le Sommet P4G en 2027.

En ce qui concerne la sécurité maritime, les deux parties ont convenu de l’importance de la Mer Orientale et de la mer Rouge pour le trafic maritime international. Ils ont convenu de résoudre les différends de manière pacifique, sur la base du respect du droit international, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de l’aviation et de la navigation dans les deux régions.

Photo : VNA/CVN

À l'issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération, dont un protocole d'accord sur le commerce et un autre sur l'éducation.

En outre, le Vietnam a approuvé la demande d'Ethiopian Airlines d'ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux capitales, ce qui facilitera les échanges commerciaux entre les deux pays et avec l'Afrique en général.

VNA/CVN