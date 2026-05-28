Les MAE chinois et cambodgien conviennent de renforcer les relations bilatérales

>> Le PM chinois salue la coopération Lancang-Mékong et l'amitié Chine - Cambodge

>> Coopération Chine - ASEAN dans le domaine pharmaceutique

>> L'ASEAN et la Chine concluent les négociations sur la modernisation de la zone de libre-échange

Les relations entre la Chine et le Cambodge connaissent une dynamique forte, a déclaré M. Wang, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois. L'élévation du mécanisme de dialogue stratégique "2+2", qui réunit les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, à un mécanisme "3+3" incluant également les autorités chargées de la sécurité publique, témoigne de la confiance mutuelle de haut niveau entre les deux pays et ouvrira la voie à un développement accru, a-t-il dit. La Chine est prête à approfondir sa coopération stratégique globale avec le Cambodge; à intensifier les échanges de haut niveau, à promouvoir une coopération pragmatique dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'énergie, de l'application de la loi et de la connectivité; à renforcer la coordination multilatérale, afin de faire progresser la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Cambodge dans la nouvelle ère par tous les temps, selon M. Wang. M. Sokhonn a exprimé que le Cambodge adhérait au principe d'une seule Chine, soutenait la réunification de la Chine. Sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, le Cambodge est prêt à collaborer avec la Chine pour favoriser des échanges plus étroits de haut niveau et accélérer la synergie entre les stratégies de développement des deux pays, afin d'obtenir davantage de bénéfices de la construction d'une communauté d'avenir partagé entre le Cambodge et la Chine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères cambodgien.

Xinhua/VNA/CVN