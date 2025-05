L'ASEAN et la Chine concluent les négociations sur la modernisation de la zone de libre-échange

L'ASEAN et la Chine ont officiellement conclu les négociations sur la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine - ASEAN (CAFTA). L'annonce a été faite lors de la réunion extraordinaire des ministres de l'Économie et du Commerce ASEAN - Chine, qui s'est tenue virtuellement le 20 mai.

Les négociations pour la mise à niveau 3.0 ont débuté en novembre 2022 et se sont achevées en octobre 2024, après neuf cycles de négociations officiels.

La version améliorée vise à renforcer les engagements en faveur du libre-échange et d'une coopération ouverte. L'ASEAN et la Chine sont leurs principaux partenaires commerciaux et investisseurs clés, et soutiennent toutes deux la mondialisation économique et le multilatéralisme.

En tant que deux des plus grandes économies en développement du monde, l'ASEAN et la Chine utiliseront le cadre de libre-échange amélioré pour élargir leur collaboration dans les secteurs émergents et la croissance de la productivité, créant ainsi un soutien institutionnel à long terme pour la construction d'un immense marché ASEAN - Chine et pour favoriser un avenir commun. Les deux parties prévoient d'achever les procédures d'approbation nationales et visent à signer officiellement le protocole amélioré de la ZLECA d'ici la fin de l'année.

