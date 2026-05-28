Incendie dans un supermarché casher du Nord-Ouest de Londres

Un important incendie s'est déclaré le 27 mai au matin dans un supermarché casher à Golders Green, un faubourg du Nord-Ouest de Londres connu pour sa forte communauté juive, ce qui a nécessité une intervention d'urgence de grande envergure et entraîné la fermeture de plusieurs routes, selon les pompiers de Londres.

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Selon les pompiers, une centaine d'entre eux ont été dépêchés rue Golders Green après qu'un sinistre se soit déclaré dans un commerce situé au rez-de-chaussée et dans une zone de stockage à l'arrière du bâtiment. Les flammes ont généré une importante quantité de fumée et il a été conseillé aux riverains de garder leurs fenêtres et portes fermées. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation. Les autorités ont exhorté la population à éviter la zone pendant que les équipes s'efforçaient de maîtriser l'incendie. Les pompiers ont indiqué avoir reçu le premier des 59 appels d'urgence à 06h47 heure locale (05h47 GMT). La cause de l'incendie reste inconnue pour l'heure.

Xinhua/VNA/CVN