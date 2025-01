Coopération Chine - ASEAN dans le domaine pharmaceutique

Il s'agit de la première plate-forme centralisée d'approvisionnement pharmaceutique transfrontalière construite par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, sous la direction locale.

C’est une plate-forme de services d'information qui mène des activités d'approvisionnement pharmaceutique nationales et internationales et gère l'ensemble du processus de médicaments, de fournitures médicales, de l'achat au paiement.

Liao Pinhu, vice-président de la région autonome Zhuang du Guangxi, a déclaré que le Guangxi avait désormais achevé la construction de la plate-forme régionale d'approvisionnement pharmaceutique Chine - ASEAN, de l'assurance médicale en ligne du Guangxi (Guangxi Medical Insurance Cloud Platform+N) et du Centre d'exposition de l'assurance médicale et de l'assurance maladie de Chine (China Medical Insurance Health Exhibition Hall) avec une haute qualité, jetant des bases solides pour la mise en œuvre des achats centralisés pour les pays de l’ASEAN.

Le Guangxi s'appuiera sur cette plate-forme pour promouvoir activement la consommation de médicaments et de fournitures médicales produits localement pour les pays de l'ASEAN. Dans le même temps, la localité innovera et établira des canaux de services d'approvisionnement en médicaments pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la région, répondant progressivement aux besoins d'achat de médicaments en ligne des participants à l'assurance au Guangxi, des personnes hors de la région et des gens de l’ASEAN.

VNA/CVN