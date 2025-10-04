18e Prix Bùi Xuân Phai : le compositeur Trân Tiên reçoit le Grand Prix

Le Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l'amour de Hanoï" 2025 (18 e édition) s’est conclu par la remise de plusieurs distinctions, le 3 octobre à Hanoï. Le compositeur Trân Tiên s’est vu décerner le Grand Prix.

Pour cette 18e édition, le jury a honoré le compositeur Trân Tiên pour ses contributions exceptionnelles envers Hanoï à travers des chansons nourries par les ressources culturelles du fleuve Rouge, du Vieux quartier de la capitale et de Xu Doài (région à l’Ouest de la ville, constituée en grande partie de l’ancienne province de Son Tây, aujourd’hui en banlieue de Hanoï).

Né en 1947 dans la commune de Hat Môn (banlieue de Hanoï), Trân Tiên a marqué de son empreinte la musique vietnamienne contemporaine. Il s’est distingué non seulement par sa créativité libre et riche en improvisation, mais aussi par l’ancrage culturel et mémoriel de ses œuvres. Dans ses compositions, Hanoï n’est pas seulement une capitale, mais aussi un lieu de souvenirs d’enfance, de culture populaire du Nord, de rues animées et de campagne de la région Xu Doài.

Selon le chercheur musical Nguyên Quang Long, l’admiration des chansons de Trân Tiên consacrées à Hanoï - Ngẫu hứng sông Hồng (Improvisation sur le fleuve Rouge), Lữ khách sông Hồng (Voyageur du fleuve Rouge), Hà Nội ngày ấy (Hanoï d’autrefois), Hà Nội những năm 2000 (Hanoï dans les années 2000), Ngẫu hứng phố (Improvisation sur les rues), Phố nghèo (Rue pauvre), Mặt trời bé con (Petit soleil), Mẹ tôi (Ma mère), Quê nhà (Village natal)… - révèle que la créativité du compositeur est intimement liée au "triangle culturel" fleuve Rouge - Vieux quartier de Hanoï - Xu Doài. Trois espaces géographiques, mais aussi trois strates culturelles et trois sources d’inspiration qui façonnent son image de Hanoï.

Pour Trân Tiên, même après des décennies passées loin de sa ville natale et malgré ses profondes transformations, une émotion particulière demeure : "La ville a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouvelles rues que je ne connais pas. Mais en moi, l’image du vieux Hanoï, comme les peintures de Bùi Xuân Phai, demeure", a-t-il confié.

Quatre créations en l’honneur

Trois autres prix ont également été décernés : le "Prix de l’œuvre", le "Prix de l’idée" et le "Prix du travail".

Le "Prix de l’œuvre" a été attribué à deux créations : la série de peintures Xuống phố (Descendre en ville) de l’artiste Pham Binh Chuong, et la comédie musicale Lửa từ Đất (Feu de la Terre) du Théâtre de la Jeunesse (Hanoï).

Xuống phố illustre la transformation de Hanoï d’une ville ancienne et tranquille en une métropole dynamique. Selon l’artiste, chaque coup de pinceau capture non seulement un coin de rue, mais aussi l’histoire et les mutations de la capitale.

Lửa từ Đất, inspirée de la vie de Nguyên Ngọc Vũ (1908-1932), premier secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, se présente comme une épopée musicale sur Hanoï dans les années 1930.

Le "Prix du travail" est revenu au Centre national des expositions de Dông Anh, salué comme une "nouvelle merveille" de la capitale. S’étendant sur 90 hectares, il est devenu le plus grand complexe d’exposition d’Asie du Sud-Est et figure déjà parmi les dix plus vastes au monde. Sa mise en valeur du génie Kim Quy (Tortue d’or), figure culturelle emblématique, incarne santé, prospérité et longévité. Ce centre est destiné à devenir un moteur du développement culturel et un vecteur de promotion internationale de Hanoï et du Vietnam.

Le "Prix de l’idée" a distingué le projet de l’Opéra de Hanoï et du parc culturel et artistique de Quang An (Tây Hô), approuvé en novembre 2024 par le Comité populaire municipal. Conçu par l’architecte italien de renom Renzo Piano (créateur du Centre Pompidou à Paris), cet opéra flottant sur le lac Dam Tri - d’une superficie de plus de 13.000 m² et d’une capacité de 1.800 places - est appelé à devenir un haut lieu culturel de la capitale.

Dix-huit éditions du Prix

Créé en 2008 à l’initiative du journal Thê thao & Van hoa (Sports & Culture, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information) et de la famille du peintre, le Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï" rend hommage à ce grand artiste disparu en 1998, célèbre pour ses toiles inspirées du Vieux quartier de la capitale.

Depuis sa création, dix-sept Grands Prix ont été décernés, récompensant écrivains, chercheurs, artistes, musiciens, cinéastes et intellectuels (Nguyên Vinh Phuc, Tô Hoài, Phan Huy Lê, Van Vuong, Quang Phùng, Giang Quân, Lê Vuong, Huu Ngoc, Nguyên Ba Dam, Nguyên Thua Hy, Phu Quang, Hông Dang, Trân Van Thuy, Dang Nhât Minh, Hoàng Dao Kinh, et en 2025, Trân Tiên).

Selon Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal Thê thao & Van hoa : "Ces dix-huit dernières années, le Prix Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï est devenu un pont reliant passé, présent et avenir, affirmant la vitalité inépuisable de l’amour pour Hanoï. Chaque œuvre, projet ou initiative récompensée exprime l’aspiration à bâtir une capitale civilisée et moderne, tout en préservant son essence et son identité".

