Célébration des dix ans de participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix



Le 24 mai, à New York, aux États-Unis, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU) a solennellement célébré le "76 e anniversaire de la Journée internationale des Casques bleus de l'ONU et le 10 e anniversaire de la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies".

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

La cérémonie a eu lieu sous la présidence de l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Dans son discours, le diplomate vietnamien a passé en revue la formation, le développement et les contributions des Casques bleus de l'ONU ces 76 dernières années. Il a également souligné les difficultés et les défis auxquels sont confrontées les opérations de maintien de la paix actuelles.

À cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a adressé ses félicitations aux militaires et policiers vietnamiens qui avaient exercé ou exerçaient actuellement des fonctions de maintien de la paix au sein des Missions ainsi qu'au siège de l'ONU. Selon lui, bien que les forces de maintien de la paix du Vietnam soient encore relativement jeunes, elles ont apporté de nombreuses contributions aux opérations de maintien de la paix ces dix dernières années et sont appréciées par les dirigeants des Nations unies ainsi que par les autorités et les populations locales.

Ce résultat justifie la politique du Parti et de l'État sur l'envoi de forces vietnamiennes aux opérations de maintien de la paix de l'ONU à partir de juin 2014, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, au renforcement du rôle et de la position du Vietnam en tant que membre responsable et actif des Nations unies et de la communauté internationale, a-t-il affirmé.

Lors de la cérémonie, les délégués ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux officiers, soldats et membres du personnel de maintien de la paix de l'ONU morts en service, dont le lieutenant-colonel Dô Anh de l'Armée populaire vietnamienne.

VNA/CVN