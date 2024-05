Ouverture d'une formation des officiers d'état-major de l’ONU

>> Le Vietnam accueille la formation des officiers d'état-major des Nations unies

>> Le Vietnam souligne l'importance des efforts de consolidation de la paix

>> L'ancien coordonnateur résident de l'ONU au Vietnam prêt à partager ses expériences

Photo : VNA/CVN

Durant la formation qui dure jusqu'au 29 mai, les participants seront dotés de connaissances de base sur l’ONU et ses opérations de maintien de la paix telles que l’environnement, la structure organisationnelle de la Mission de maintien de la paix et ses agences consultatives, la base juridique et les règlements sur les opérations de la mission (règles de recours à la force, droit international humanitaire...), les principes des opérations onusiennes de maintien de la paix, la protection des civils, l’aide humanitaire, les relations avec les médias, le désarmement…

Les conférenciers vont également partager leurs connaissances sur les fonctions, les tâches et les mécanismes de coordination entre les agences consultatives du Commandement de la force de la Mission.

Les participants vont mettre en pratique leurs compétences via la rédaction de documents et de plans de combat selon les fonctions de chaque agence consultative. Sont aussi prévus des exercices de simulation sur la table de sable.

La formation voit la participation de membres internationaux venant des pays partenaires du GPOI et de membres vietnamiens provenant de différentes unités et forces telles que la Marine populaire du Vietnam, le Commandement des opérations du cyberespace, le Commandement des gardes-frontières, l’Académie de logistique, l’Hôpital militaire y 175, ... a annoncé le colonel Nguyên Nhu Canh, directeur adjoint du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.

Lee Seck Weng, chef de l'équipe des conférenciers du GPOI, a estimé que le Vietnam avait parcouru un long chemin dans sa contribution au maintien de la paix de l’ONU, avec le déploiement de personnel militaire dans des Missions de maintien de la paix depuis 2014.

Les efforts vietnamiens ont inspiré d'autres à se joindre à la noble cause du maintien de la paix dans les zones touchées par des conflits.

VNA/CVN