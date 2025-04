Le Vietnam poursuit ses réformes pour attirer davantage de fonds étrangers

Dans un contexte de turbulences économiques et politiques mondiales, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une résilience impressionnante au premier trimestre, avec une croissance de 6,93%, notamment grâce à l’attraction et au décaissement des investissements directs étrangers (IDE).

Cependant, pour attirer davantage d’IDE, les experts ont souligné la nécessité de mesures globales, notamment des réformes plus vigoureuses dans tous les domaines.

Photo : VNA

Selon l’Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances, au 31 mars, le total des IDE enregistrés au Vietnam a atteint 10,98 milliards de dollars, soit une hausse de 34,7% en glissement annuel. Au cours des trois premiers mois de l’année, 401 projets ont enregistré des ajustements de capital, soit une hausse de 44,8%, pour un volume d’investissement supplémentaire totalisant près de 5,16 milliards de dollars, soit près de 5,1 fois supérieur à celui de la même période l’an dernier.

Par ailleurs, 810 investisseurs étrangers ont apporté des capitaux ou acquis des actions, soit une augmentation de 11,6%, pour un montant de près de 1,49 milliard de dollars, en hausse de 83,7% par rapport au premier trimestre de l’année précédente.

Les décaissements d’IDE ont atteint 4,96 milliards de dollars, soit une hausse de 7,2%, la majeure partie étant destinée aux secteurs de la fabrication et de la transformation, représentant près de 62% du capital total enregistré, en hausse de 26% en glissement annuel. Il s’agit du niveau de décaissement d’IDE le plus élevé enregistré au premier trimestre au cours des cinq dernières années, ce qui témoigne de la solide capacité du Vietnam à absorber et à utiliser les capitaux étrangers.

Confiance croissante des investisseurs

L’augmentation du nombre de nouveaux projets enregistrés, d’ajustements de capital et d’apports de capitaux reflète la confiance croissante des investisseurs étrangers, a déclaré Phi Thi Huong Nga, directrice du département des statistiques de l’industrie et de la construction de l’ONS, affirmant que le Vietnam continue d’être considéré comme une destination d’investissement fiable et attractive.

Cependant, les nouveaux IDE enregistrés au premier trimestre n’ont atteint que 4,33 milliards de dollars, en baisse de 31,5% sur un an. Selon l’Agence de l’investissement étranger (AIE), la situation s’est améliorée en mars, les nouveaux capitaux enregistrés ayant bondi de 66,5% par rapport à janvier et étant près de 2,4 fois supérieurs à ceux de février. Le nombre de nouveaux projets a également augmenté de 42,7% sur un mois et a été multiplié par 18,4 par rapport à février.

La baisse globale est principalement due à l’absence de projets de grande envergure, mais la baisse des nouveaux enregistrements de capitaux a montré des signes de modération, passant de 48,4 % au cours des deux premiers mois à 43,6% pour le seul mois de janvier.

Il est encourageant de constater que la forte hausse des capitaux ajustés (+407%) et des achats d’actions (+83,7%) a compensé la baisse des nouveaux enregistrements, d’autant plus que la taille moyenne des nouveaux projets était plus petite. Globalement, les flux d’IDE totaux au premier trimestre ont augmenté de 34,7%.

Nguyên Bich Lâm, ancien directeur de l’ONS, a noté que malgré un nombre élevé de projets nouvellement agréés (850, en hausse de 11,5%), le capital total enregistré a tout de même diminué. Il a souligné qu’avec un projet d’IDE moyen ne représentant que 5 millions de dollars, les autorités doivent examiner plus attentivement les propositions d’investissement afin d’empêcher les sociétés écrans de chercher à exploiter le Vietnam comme base de contournement commercial.

Concernant les nouveaux droits de douane américains, Phi Thi Huong Nga a souligné que les secteurs de l’électronique, des produits du bois, du textile et de la chaussure, qui accueillent de nombreuses entreprises d’IDE, pourraient être les plus durement touchés. Dans des secteurs tels que l’informatique, l’électronique, les machines et la téléphonie mobile, les entreprises d’IDE représentent environ 93 % du chiffre d’affaires à l’exportation. Des droits de douane réciproques pourraient donc inciter certains investisseurs à délocaliser leur production, ce qui impacterait négativement les performances à l’exportation du Vietnam.

Bruno Jaspaert, président d’EuroCham, a souligné que les entreprises européennes apprécient depuis longtemps la flexibilité diplomatique du Vietnam, renforcée par l’approche équilibrée et résolue du gouvernement face aux défis mondiaux.

Alors que de nouvelles barrières tarifaires apparaissent, EuroCham reste déterminée à faire entendre et soutenir la voix du monde des affaires européen, aidant ainsi le Vietnam à surmonter ces obstacles, a-t-il déclaré.

Supprimer les obstacles, renforcer la compétitivité

Photo : VNA/CVN

Pour continuer à attirer les IDE, Phi Thi Huong Nga a souligné l’importance de poursuivre les réformes des procédures administratives et douanières, du développement des ressources humaines et de la modernisation des infrastructures. Elle a également appelé à davantage d’incitations pour les investissements dans les hautes technologies et les investissements durables.

Pour atténuer les effets négatifs des droits de douane américains, elle a recommandé de renforcer le dialogue bilatéral, de consolider la position du Vietnam en tant que partenaire commercial équitable et digne de confiance, et d’explorer activement diverses mesures visant à équilibrer les relations commerciales.

Malgré le ralentissement des investissements mondiaux, le Vietnam reste très attractif, a déclaré Jeong Jihoon, vice-président de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM). Il a cité la situation stratégique du Vietnam, sa logistique robuste et sa diplomatie stable comme des atouts majeurs.

Selon EuroCham, le développement des infrastructures devrait être la priorité absolue du gouvernement. Les entreprises interrogées ont également réclamé une simplification des procédures, un assouplissement des règles en matière de visas et de permis de travail pour les professionnels étrangers, ainsi qu’une plus grande transparence juridique et une application plus cohérente.

La numérisation des procédures administratives, une meilleure coordination entre les agences gouvernementales et des processus d’accès au marché plus efficaces ont également été soulignées comme essentielles à l’accélération des investissements.

Lors d’une récente conférence, le ministre des Finances Nguyên Van Thang a réaffirmé l’engagement du ministère à lever les obstacles à l’attraction des IDE en améliorant l’environnement des affaires, en réduisant les coûts et en simplifiant les formalités administratives.

Les efforts porteront également sur le renforcement des partenariats public-privé dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’IA, les semi-conducteurs, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les énergies renouvelables. Le ministère maintiendra le dialogue politique afin de répondre rapidement aux préoccupations des investisseurs et de garantir un climat de l’investissement favorable.

VNA/CVN