Les investissements étrangers au Vietnam progressent de 35% au 1er trimestre

Au premier trimestre 2025, 401 projets opérationnels ont fait l’objet d’ajustements de capital d’investissement, soit une augmentation de 50%. Le capital supplémentaire total a atteint près de 5,16 milliards de dollars, soit cinq fois plus qu’à la même période l’an dernier.

Par ailleurs, les investisseurs étrangers ont réalisé 810 opérations d’apport de capital et d’achat d’actions, soit une hausse de 12%, pour un montant total de 1,49 milliard de dollars, en hausse de 84% par rapport à la même période.

Cependant, les nouveaux investissements étrangers enregistrés ont chuté de 32% en glissement annuel, totalisant un peu plus de 4,33 milliards de dollars au premier trimestre, en raison du manque de projets de grande envergure.

Selon la FIA, la tendance à la baisse a commencé à s’inverser en mars de cette année, les nouveaux investissements ayant augmenté de 67% par rapport à janvier et près de 2,4 fois plus qu’en février.

Autre point positif : les décaissements d’investissements étrangers ont augmenté de 7% en glissement annuel, atteignant près de 4,96 milliards de dollars sur la période. Cette hausse témoigne de la confiance soutenue des investisseurs internationaux et réaffirme la position du Vietnam comme destination d’investissement incontournable.

De janvier à mars, les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques du Vietnam. Le secteur de la fabrication et de la transformation ravit la première place, avec plus de 6,79 milliards de dollars, soit 61,9% stock d’IDE, en hausse de 26% par rapport à la même période l’an dernier.

Le secteur immobilier vient en seconde position, avec plus de 2,39 milliards de dollars, soit 21,8% du stock d’IDE, en hausse de 44% sur un an. D’autres secteurs notables incluent les activités professionnelles, les sciences et technologies, ainsi que le commerce de gros et de détail, qui ont attiré respectivement près de 591 millions de dollars et 272 millions de dollars.

Au cours des trois premiers mois, 73 pays et territoires ont investi au Vietnam, Singapour en tête, contribuant à hauteur de plus de 3 milliards de dollars, soit 27,6 % du stock d’IDE. Cela représente une augmentation de 3,8% par rapport à la même période l’an dernier.

La République de Corée se classe deuxième avec près de 2,04 milliards de dollars, soit 8,5% du stock d’investissements directs étrangers, soit une multiplication par près de 2,7 par rapport à l’année précédente, suivie par la Chine, le Japon et Taïwan (Chine).

Les investissements étrangers étaient répartis dans 50 provinces et villes. Bac Ninh s’est imposée comme la première destination, attirant près de 1,9 milliard de dollars, soit 17,3% du stock d’IDE, soit plus de deux fois plus qu’à la même période l’an dernier.

Hô Chi Minh-Ville arrive ensuite avec avec près de 1,43 milliard de dollars, soit 13% du stock d’IDE, soit une augmentation de 58,3% par rapport à l’année précédente. Hanoï se classe troisième avec 1,42 milliard de dollars, soit 13% du stock d’investissements directs étrangers, en hausse de 24% sur un an. D’autres provinces, dont Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu et Hà Nam, ont également vu d’importants investissements étrangers.

