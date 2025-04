L’Oréal inaugure sa première "Usine de Livestream" au Vietnam

L’Oréal, leader mondial des produits de beauté, vient d’annoncer l’inauguration officielle de sa première "Usine de Livestream" au Vietnam, un site ultramoderne doté de 22 studios fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et de la data, cette infrastructure novatrice vise non seulement à renforcer le lien entre la marque et les consommateurs, mais aussi à façonner l’avenir du commerce électronique au Vietnam.

Cette initiative pose les bases d’une nouvelle ère dans l’expérience d’achat en ligne par le biais du livestream.

Équipée des technologies les plus avancées, l’"Usine de Livestream" offrira aux consommateurs des expériences d’achat immersives, à travers des présentations de produits en direct, des conseils personnalisés dispensés par des experts et des événements beauté exclusifs.

Dans un contexte où le secteur de la beauté au Vietnam connaît une digitalisation rapide, le livestream dépasse désormais le cadre d’un simple canal de vente. Il devient une véritable plateforme d’interaction, de personnalisation et de connexion directe avec le public.

En investissant dans cette usine, L’Oréal ambitionne d’établir une nouvelle référence en matière de création de contenu livestream, à la fois de haute qualité, créatif et captivant, permettant aux marques de beauté de toucher les consommateurs de manière plus vivante et authentique.

S’étendant sur une superficie de 1.700 m², l’"Usine de Livestream" de L’Oréal est équipée de 22 studios, ainsi que de systèmes professionnels de caméras, d’éclairage et de sonorisation, garantissant des diffusions en direct de grande qualité et une expérience utilisateur optimisée.

Ce centre constitue un espace professionnel destiné aux KOL (Key Opinion Leaders), KOC (Key Opinion Consumers) et experts en beauté, leur permettant de présenter les produits de manière vivante et crédible.

L’expérience est personnalisée à l’aide de suggestions basées sur le comportement et les préférences des consommateurs. L’usine est également étroitement connectée aux réseaux sociaux et aux plateformes de commerce en ligne, maximisant ainsi la portée et l’engagement.

À propos de ce projet, Vismay Sharma, président de la zone Asie du Sud - Pacifique, Moyen-Orient & Afrique du Nord de L’Oréal, a souligné : "Le Vietnam est l’un des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide de la région. Cet investissement dans l’Usine de Livestream marque une étape importante dans notre ambition de révolutionner le e-commerce, en bâtissant un écosystème beauté numérique, moderne et connecté".

Loin de se contenter d’un leadership en matière de chiffre d’affaires, L’Oréal se positionne également comme le premier investisseur mondial en recherche et innovation dans le domaine de la beauté, avec plus de 4.000 chercheurs et un budget annuel de 1,3 milliard d’euros dédié à la R&D.

Le lancement de cette "Usine de Livestream" illustre la volonté du groupe de démocratiser l’accès aux innovations les plus récentes, de manière ludique et immersive.

Cette inauguration marque un tournant dans le parcours de transformation digitale de L’Oréal au Vietnam. Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de développement pour l’ensemble de l’industrie cosmétique.

Il ne s’agit pas seulement d’un investissement stratégique, mais d’un engagement fort en faveur de l’essor du marché vietnamien de la beauté, en créant une valeur durable et en dessinant les contours du futur de la vente en ligne via livestream.

