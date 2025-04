Le Vietnam au Congrès annuel d'investissement 2025 aux Émirats arabes unis

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, a participé le 7 avril au 14 e Congrès annuel de l'investissement (Congrès AIM) à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cet événement majeur de réseautage en matière d'investissement attire plus de 20.000 participants venus de plus de 100 pays.

Après la cérémonie d'ouverture de cet événement de deux jours, qui a réuni plus de 1.000 intervenants et environ 350 séances de discussion, Nguyên Chi Dung a prononcé un discours sur l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) à l'ère de la transformation numérique et du développement durable.

Le responsable vietnamien a estimé que la situation régionale et mondiale évoluait rapidement et de manière complexe, soulignant l'escalade des tensions commerciales et l'émergence de risques économiques. Il a toutefois déclaré que les tendances croissantes de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire et de l'économie de la connaissance offrent aux nations d'importantes opportunités de renforcer leur coopération en faveur de l'inclusion et de la durabilité.

Après près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau), depuis un pays à l'économie arriérée, le Vietnam est devenu la quatrième plus grande économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et est considéré comme l'un des pays réussis dans l’attrait des IDE par de nombreuses organisations internationales prestigieuses, a-t-il partagé.

Nguyên Chi Dung a souligné l'importance accordée par le Vietnam à l'attraction d'IDE ciblés dans des secteurs clés tels que les infrastructures stratégiques, les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle (IA), les énergies renouvelables, les nouvelles énergies, la logistique, etc.

Pour atteindre ces objectifs, le vice-Premier ministre a souligné le rôle important des partenaires internationaux, notamment les EAU, le principal centre de la région pour le commerce, l'investissement, la finance et la logistique et le seul partenaire global du Vietnam au Moyen-Orient. Le Vietnam s'engage toujours à créer des conditions favorables et à accompagner les partenaires internationaux, les entreprises et les investisseurs nationaux et étrangers pour promouvoir des activités d'investissement et de coopération commerciale efficaces et durables, a-t-il affirmé.

Dans le cadre du Congrès de l'AIM 2025, Nguyên Chi Dung devrait rencontrer des ministres, des chefs d'entreprise, des gestionnaires de fonds d'investissement et des experts des domaines de la technologie, de l'innovation, de l'aviation et des zones franches afin d'explorer les possibilités de coopération et de partager ses expériences politiques.

