Binh Duong achèvera la démolition des logements insalubres avant le 30 juin

La province méridionale de Binh Duong s'efforce de démanteler les logements temporaires et vétustes avant le 30 juin, offrant ainsi un logement stable aux familles démunies et aux bénéficiaires de l'aide sociale.

La province prévoit de soutenir la construction et la rénovation de 608 logements, dont 31 destinés aux personnes ayant rendu service à la nation et 577 destinés aux familles démunies et aux personnes en difficulté.

Photo : VNA/CVN

Chaque logement nouvellement construit bénéficiera d'une aide maximale de 100 millions de dongs (3 900 dollars), avec 20 millions de dongs supplémentaires pour les logements aux fondations fragiles. Les projets de rénovation recevront 50 millions de dongs chacun.

En plus des allocations budgétaires gouvernementales, la localité appelle également les entreprises, les organisations et les particuliers à contribuer aux travaux.

Lors de la cérémonie d'inauguration des maisons, qui s'est tenue dans le district de Phu Giao le 25 mars, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Van Loi, a souligné que le programme ne se contente pas de fournir des abris, mais offre également aux familles des opportunités d'améliorer leurs conditions de vie. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une responsabilité collective du Parti, de l'État et de la société dans son ensemble pour soutenir la population.

Selon un responsable local, 470 maisons de la province nécessitent des travaux de construction ou de réparation. La province vise à en achever au moins 50 % d'ici le 30 avril et la totalité d'ici le 30 juin.

VNA/CVN