Lego ouvre une usine verte de 1,3 milliard de dollars à Binh Duong

Le groupe LEGO, fabricant danois de jouets de renommée mondiale, a inauguré le 9 avril sa première usine au Vietnam, un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars, au sein du Parc industriel Vietnam - Singapour III (VSIP III), dans la province méridionale de Binh Duong.

Photo : Van Huong/VNA/CVN

Cette usine, la sixième de LEGO dans le monde et la deuxième en Asie, devrait employer environ 4.000 personnes. Elle est appelée à renforcer la chaîne d'approvisionnement de LEGO en Asie, témoignant de son leadership mondial dans la fabrication de jouets.

Ce projet est le résultat d'une collaboration active entre le gouvernement vietnamien, les ministères, les agences et les autorités de Binh Duong afin d'attirer des investissements étrangers axés sur les hautes technologies et le développement vert et durable.

Une fois pleinement opérationnelle, l'usine fonctionnera entièrement grâce à l'énergie renouvelable via un système solaire intégré, servant de modèle en matière de production verte et soutenant la transition du Vietnam vers une économie circulaire.

Niels B. Christiansen, Pdg du groupe LEGO, a qualifié cette initiative de stratégique pour l'expansion de sa capacité de production en Asie-Pacifique, tout en réaffirmant l'engagement à long terme de LEGO en faveur du développement durable.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a salué l'investissement de LEGO, qui conforte la réputation de Binh Duong comme pôle d'attraction pour les fabricants mondiaux, soulignant son emplacement privilégié, ses excellentes liaisons de transport et son climat favorable aux affaires.

LEGO investit également dans la main-d'œuvre vietnamienne : plus d'une centaine d'experts étrangers forment le personnel technique et de gestion local. L'entreprise prévoit de s'associer à des établissements éducatifs pour proposer un apprentissage ludique à plus de 60.000 enfants vietnamiens cette année.

Un centre de distribution dans la province voisine de Dông Nai, son deuxième pôle logistique en Asie, devrait également ouvrir ses portes plus tard cette année.

VNA/CVN