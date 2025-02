Le "coup d’accélérateur" de SK et le retour des investisseurs sud-coréens

>> Le sud-coréen SK coopère pour développer l’énergie solaire et éolienne au Vietnam

>> Khanh Hoà attire les investisseurs sud-coréens vers les industries durables

>> Le Vietnam reste une destination stratégique pour les investisseurs sud-coréens

Photo : VNA/CVN

Selon des informations récentes, le groupe sud-coréen SK envisage d'investir dans trois projets d'envergure au Vietnam. Ces initiatives, axées sur le gaz naturel liquéfié (GNL), visent à établir un pôle énergétique de nouvelle génération qui intégrera des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'hydrogène, ainsi que des solutions innovantes en matière de logistique et d'agriculture durable.

Lors de rencontres avec le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le Premier ministre Pham Minh Chinh la semaine dernière, Chey Tae Won, président du groupe SK, a partagé cette vision ambitieuse. Il a souligné les efforts de SK d’explorer et de développer des opportunités, contribuant ainsi à une croissance économique soutenue et durable au Vietnam.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, des sources du journal Dâu tu (Investissement) indiquent que ces trois projets devraient être situés dans les trois grandes régions du pays - le Nord, le Centre et le Sud. Au vu de l’ampleur de ces projets, il est fort probable que plusieurs milliards de dollars soient investis par SK au Vietnam dans un avenir proche, sous réserve de conditions d’investissement favorables.

Jusqu’à présent, SK a réalisé des investissements considérables sur le marché vietnamien, estimés à environ 3,5 milliards de dollars. Cependant, ces investissements ont principalement été réalisés de manière indirecte, à travers l’acquisition de parts dans de grandes entreprises vietnamiennes, avec des transactions allant de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de dollars, notamment dans des groupes majeurs tels que Vingroup, Masan, Pharmacity ou encore Imexpharm…

Le projet d'usine de matériaux biodégradables de haute technologie Ecovance, implantée à Hai Phong, marque le premier investissement direct du groupe SK au Vietnam. Ayant obtenu son certificat d'investissement en septembre 2023, le projet a officiellement débuté sa phase de construction en mai 2024. Avec un investissement total de 500 millions de dollars, dont 100 millions alloués à la phase initiale, cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante du marché mondial des matériaux biodégradables.

Lors d'une rencontre avec le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, Chey Tae Won, président du groupe SK, a réaffirmé l'engagement de SK envers le Vietnam en tant que partenaire prioritaire dans sa stratégie d'investissement. « Nous espérons que les projets de SK se concrétiseront rapidement et généreront des résultats fructueux », a-t-il déclaré, soulignant la volonté de SK de contribuer activement à la transition verte du Vietnam.

Investisseur prometteur

Selon les données de l’Agence d'investissement étranger (ministère du Plan et de l’Investissement), à la fin janvier 2025, les entreprises sud-coréennes avaient investi plus de 92 milliards de dollars au Vietnam, se plaçant ainsi en tête des pays et territoires investisseurs.

Photo : BDT/CVN

Cependant, ces dernières années, la République de Corée avait perdu son statut de premier investisseur. L’année dernière, elle s’est classée deuxième, avec plus de 7 milliards de dollars de capitaux enregistrés. En 2023, elle était cinquième, avec 4,4 milliards de dollars, et en 2022, elle occupait la troisième place, avec 4,8 milliards de dollars.

Mais la donne semble avoir changé. En janvier 2025, la République de Corée a fait un retour spectaculaire à la première place, avec plus de 1,25 milliard de dollars de capitaux enregistrés, soit une forte hausse par rapport aux 93,46 millions de dollars enregistrés en janvier 2024.

Ce retour en tête du classement est principalement dû à l’ajustement d’investissement de Samsung Display. L’entreprise a reçu un certificat d’investissement modifié, lui permettant d’augmenter immédiatement son capital de 1,2 milliard de dollars pour son usine de production d’écrans de dernière génération à Bac Ninh.

D’après Samsung Vietnam, cet investissement vise à faire du Vietnam une plateforme mondiale pour la production d’écrans de nouvelle génération.

Samsung ne cesse de consolider sa présence au Vietnam avec des investissements dépassant 23 milliards de dollars, et continue d'injecter des capitaux significatifs chaque année.

Parallèlement, LG poursuit son expansion au Vietnam. L'année dernière, LG Display a réalisé des investissements substantiels à Hai Phong, et prévoit de renforcer sa présence dans les années à venir.

D'autres conglomérats sud-coréens, tels que Hyosung, Amkor et Hana Micron, manifestent également un intérêt croissant pour l'élargissement de leurs investissements au Vietnam. Amkor, ayant achevé une première phase d'investissement de 520 millions de dollars, a décidé en 2024 d'allouer 1,07 milliard de dollars supplémentaires à son usine de Bac Ninh, anticipant de 11 ans son plan d'investissement initial.

Selon des informations récentes, l'usine Amkor prévoit de tripler sa capacité de production dans un avenir proche.

L'afflux de ces projets d'investissement majeurs renforce la position dominante des investisseurs sud-coréens sur le marché vietnamien.

VNA/CVN