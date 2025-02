Les entreprises sud-coréennes prévoient d'accroître leurs investissements au Vietnam

En janvier 2025, les investisseurs de la République de Corée ont investi 92 milliards de dollars au Vietnam, se classant au premier rang des pays et territoires investissant dans la nation d'Asie du Sud-Est, selon les statistiques.

Les investissements enregistrés de la République de Corée au Vietnam ont atteint 1,25 milliard de dollars rien qu'en janvier, bien plus que le chiffre de 93,46 millions enregistré en janvier de l'année dernière.

SK Group, le deuxième plus grand conglomérat de la République de Corée, a prévu d'investir dans trois projets d'énergie alimentés au GNL au Vietnam, visant à développer un nouveau pôle énergétique intégrant le développement de l'intelligence artificielle, l'hydrogène, la logistique, l'agriculture respectueuse de l'environnement et l'innovation dans la nation d'Asie du Sud-Est.

Lors de ses rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh la semaine dernière, le président du groupe SK, Chey Tae Won, a déclaré que son entreprise recherchait activement des opportunités pour renforcer le soutien et la coopération avec le Vietnam afin de promouvoir une croissance économique durable à long terme.

SK a déjà investi environ 3,5 milliards de dollars au Vietnam. Cependant, la majeure partie de cette somme est un investissement indirect, impliquant des achats d'actions d'une valeur de plusieurs centaines de millions à plus d'un milliard de dollars dans de grandes entreprises telles que Vingroup, Masan, Pharmacity et Imexpharm.

L'usine de matériaux biodégradables de haute technologie Ecovance dans la ville portuaire de Hai Phong, au nord du pays, est le premier projet d'investissement direct de SK au Vietnam. SK investit dans le projet par l'intermédiaire d'une filiale du parc industriel DEEP C, avec un investissement total de 500 millions de dollars. Le projet cible le marché mondial des matériaux biodégradables en pleine croissance.

Chey Tae Won a déclaré que SK considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa stratégie d'investissement dans les temps à venir, ajoutant que l'entreprise est désireuse de participer à la transition verte du Vietnam, en particulier dans les domaines de l'énergie et de l'industrie, contribuant ainsi à l'objectif de la nation d'Asie du Sud-Est de réduire ses émissions à zéro net d'ici 2050.

Par ailleurs, Samsung Display de la République de Corée a été autorisée à injecter 1,2 milliard de dollars supplémentaire dans son usine de fabrication d'écrans de nouvelle génération existante dans la province de Bac Ninh, au nord du pays. Cet investissement vise à faire du Vietnam un centre de production clé pour les écrans de nouvelle génération de Samsung.

Lors d'une récente réunion avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le directeur général de Samsung Vietnam Choi Joo Ho et son successeur, Na Ki Hong, ont déclaré qu'en plus de ses domaines d'investissement traditionnels, Samsung étendra ses investissements au Vietnam à de nouveaux secteurs.

Samsung a investi plus de 23 milliards de dollars au Vietnam et continue d'injecter des milliards de dollars chaque année. Avec ses nouveaux plans, davantage de projets d'un milliard de dollars sont susceptibles d'être ajoutés au portefeuille d'investissement de Samsung dans la nation d'Asie du Sud-Est.

Outre Samsung, LG a également augmenté régulièrement ses investissements au Vietnam. L'année dernière, le conglomérat coréen a investi des milliards de dollars dans le projet LG Display à Hai Phong. À l'avenir, LG prévoit d'accroître encore ses investissements dans le pays.

D'autres géants tels que Hyosung, Amkor et Hana Micron cherchent également à accroître leurs investissements et leurs activités au Vietnam.

Après avoir investi 520 millions de dollars, Amkor a décidé d'injecter 1,07 milliard de dollars supplémentaires dans son usine de Bac Ninh, 11 ans avant la date prévue. Des rapports récents indiquent que l'usine d'Amkor devrait tripler sa capacité de production dans un avenir proche.

