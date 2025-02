H&M prévoit d’investir gros pour faire de Binh Dinh un pôle textile circulaire

>> Inauguration de la zone industrielle et urbaine et de service Becamex VSIP Binh Dinh (1re phase)

>> La province de Binh Dinh déroule le tapis rouge aux investissements

>> Binh Dinh promeut l'investissement, le commerce et le tourisme avec l'Inde

Photo : Thuy Trang/CVN

Au cours des discussions avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, Syre a exposé son intention de développer un complexe de production de tissus de haute technologie dans le parc industriel de Nhon Hôi A, dans la zone économique de Nhon Hôi, avec une capacité estimée à 250.000 tonnes par an et un investissement total allant de 700 millions à 1 milliard de dollars.

Selon Tim King, directeur principal des opérations de Syre, l’entreprise s’est engagée à intégrer des technologies de pointe dans son projet de recyclage des fibres de polyester, garantissant le respect des normes environnementales mondiales, tout en adhérant aux réglementations vietnamiennes en matière de protection de l’environnement.

En plus des processus de fabrication avancés, Syre a demandé un soutien politique concernant les initiatives de recyclage des déchets textiles, les procédures d’importation de matériaux recyclés et les évaluations d’impact environnemental. L’entreprise a également demandé de l’aide pour se connecter aux organismes de réglementation compétents afin de rationaliser la mise en œuvre du projet.

Bien que Syre privilégie l’approvisionnement en matières premières locales, l’absence d’un cadre structuré pour la collecte des vêtements usagés au Vietnam pose des problèmes. L’absence de mécanismes clairs de collecte, de tri et de traitement a entravé les efforts visant à garantir un approvisionnement régulier en matériaux recyclés répondant aux normes de production du projet.

''Nous proposons que le ministère de l’Industrie et du Commerce élabore des directives et des mécanismes spécifiques pour la collecte, le tri et le traitement des vêtements usagés au niveau national afin de garantir un approvisionnement stable en matières premières recyclées'', a déclaré un représentant de Syre.

Le président du Comité populaire de la province de Binh Dinh, Pham Anh Tuân, a souligné l’importance stratégique du projet de Syre, soulignant son potentiel à transformer le Vietnam en un pôle mondial de production textile circulaire, à générer de nombreuses opportunités d’emploi et à contribuer à l’économie verte.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a reconnu le caractère unique et expérimental du projet, soulignant la nécessité de mesures de contrôle strictes sur les matières premières utilisées. Bien que le ministère de soutienne cette initiative, elle doit d’abord être soumise au gouvernement pour une approbation spéciale par le biais d’une résolution spécifique.

VNA/CVN