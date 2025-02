Le Vietnam cherche à attirer les investissements sud-coréens dans les semi-conducteurs

Des entreprises technologiques vietnamiennes ont participé à un forum d’investissement et à une série d’événements de mise en relation d’entreprises organisés dans le cadre du SEMICON Korea 2025 à Séoul, qui vise à promouvoir la coopération et les investissements sud-coréens dans les industries vietnamiennes des semi-conducteurs et de la haute technologie.

Organisé conjointement par le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC), le ministère du Plan et de l’Investissement, l’ambassade du Vietnam en République de Corée et la Semiconductor Manufacturing International Association (SEMI), le forum a attiré plus de 150 délégués de grandes entreprises, sociétés et universités coréennes et internationales, dont ARM, SK, Samsung, Hana Micron et l’Université nationale de Séoul.

Selon le NIC, il s’agissait du premier forum consacré aux semi-conducteurs au Vietnam organisé en République de Corée, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays et du fait que le Vietnam est de plus en plus considéré comme une destination attrayante pour l’industrie des semi-conducteurs, en particulier dans la conception, le développement de la main-d’œuvre et les tests post-production.

S’adressant au forum, l’ambassadeur Vu Hô a souligné que le Vietnam et la République de Corée partagent de nombreux intérêts stratégiques en géopolitique et en géoéconomie, et qu’il existe encore un potentiel important de coopération bilatérale dans le domaine des semi-conducteurs, en particulier dans la conception, la formation de la main-d’œuvre et la fabrication.

Le directeur adjoint du NIC, Vo Xuân Hoài, a affirmé que le Vietnam avait développé de manière proactive son écosystème des semi-conducteurs et établi un cadre juridique favorable pour attirer les entreprises mondiales, les investissements et la coopération dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’IA.

Lee Dong-chul, Pdg du groupe Hana Micron, a souligné qu’un soutien gouvernemental solide, une infrastructure bien développée et une main-d’œuvre de haute qualité font du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises de haute technologie.

Parallèlement, les événements de mise en relation d’entreprises organisés à SEMICON Korea 2025 ont offert aux entreprises vietnamiennes l’occasion de mettre en valeur leur potentiel dans les secteurs des semi-conducteurs et de la haute technologie, favorisant ainsi la coopération internationale dans ces domaines.

Avec son marché prometteur, sa main-d’œuvre de haute qualité et ses politiques de soutien attrayantes, le Vietnam apparaît comme une destination idéale pour les géants de la technologie qui souhaitent accroître leur production et leurs investissements.

Vo Xuân Hoài a ajouté que le NIC continuera de collaborer avec des partenaires potentiels pour mettre en œuvre une série de programmes de promotion des investissements visant à connecter les entreprises et à présenter le potentiel du Vietnam aux partenaires internationaux.

