Les ministères et localités appelés à renforcer l'allocation des fonds d'investissement public

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le télégramme officiel N°16 demandant aux ministères, branches et localités de promouvoir l'allocation et le décaissement des capitaux d'investissement public en 2025, a annoncé mercredi 19 février le Bureau gouvernemental.

Photo : Nhut An/VNA/CVN

Selon le télégramme, les résultats détaillés de l'allocation du plan d'investissement public en capital pour 2025 au 31 janvier 2025 n'ont atteint que 96,07% du plan assigné par le Premier ministre. Le décaissement est estimé à 1,26% du plan assigné par le Premier ministre (contre 2,58% à la même période en 2024). Le montant du capital non alloué reste important (environ 84.840,5 milliards de dôngs) pour 26 ministères, agences au ressort central et 48 localités.

Le chef du gouvernement a vivement critiqué 26 ministères et agences centrales, ainsi que 48 localités, pour ne pas avoir entièrement utilisé les fonds d'investissement public alloués. Il a exigé une révision approfondie des responsabilités individuelles et collectives, conformément aux règlements du Parti et aux lois de l'État.

Le dirigeant a souligné l'importance cruciale d'atteindre l'objectif de décaissement des capitaux d'investissement public en 2025, fixé à plus de 95%. Pour ce faire, il a exhorté les ministères, les agences centrales et les autorités locales à accorder une attention particulière à cette tâche, la considérant comme une priorité absolue pour le leadership, la direction et la mise en œuvre à tous les niveaux et dans tous les secteurs

Les ministres, les chefs des organismes de niveau ministériel, les organismes gouvernementaux, les autres organismes centraux, ainsi que les présidents des comités populaires des villes et provinces relevant de l'autorité centrale sont pleinement responsables devant le gouvernement et le Premier ministre des résultats de l'allocation et du décaissement des fonds d'investissement public en 2025. Ils doivent veiller à ce que les fonds soient utilisés pour les projets et ne pas tolérer de situations où des fonds sont disponibles sans être déboursés.

L'accélération du décaissement des fonds d'investissement publics doit s'accompagner d'une garantie de la qualité des travaux et des projets, en évitant les pratiques irrégulières, les pertes, le gaspillage et les conflits d'intérêts.

Le chef du gouvernement a également ordonné le remplacement rapide des fonctionnaires, agents de l'État et employés publics incompétents ou responsables de harcèlement et de perturbations, et a appelé à une lutte résolue contre la corruption et les comportements répréhensibles dans la gestion des investissements publics.

VNA/CVN