Le PM préside une réunion avec les localités pour promouvoir la croissance économique

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, vendredi matin 21 février, une réunion hybride entre le gouvernement et les localités sur la mise en œuvre des conclusions du Comité central du Parti, ainsi que des résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement concernant la croissance économique et l'accélération du décaissement des investissements publics.

Dans son discours d'ouverture, Pham Minh Chinh a souligné que l'année 2025 revêt une grande importance, car elle est marquée par de nombreux anniversaires significatifs pour la nation.

L'objectif de croissance est particulièrement crucial, car il détermine l'échelle de l'économie, le PIB par habitant et d'autres objectifs essentiels. Par conséquent, il est impératif de stimuler une croissance élevée et durable afin de réaliser l'aspiration à bâtir une nation prospère, civilisée et riche dans la nouvelle ère, où la population bénéficie d'une prospérité, d'un bien-être et d'un bonheur accrus.

Partageant des expériences internationales, le chef du gouvernement a souligné qu'en 1990, seulement 34 économies ont réussi à sortir du piège des pays à revenu intermédiaire pour devenir des pays à revenu élevé, tandis que 108 pays n'ont pas encore franchi cette étape. En général, les économies qui ont atteint le statut de pays à revenu élevé ont maintenu un taux de croissance annuel d'environ 10 % pendant environ 30 ans.

Réalisations

Quant au Vietnam, depuis 1986, il a affiché un taux de croissance moyen de 6,4% par an. Par conséquent, au cours des deux prochaines décennies, le pays devra accélérer et réaliser des percées plus significatives pour atteindre l'objectif stratégique de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Soulignant qu'il s'agit d'une tâche particulièrement importante pour l'ensemble du système politique, tous les secteurs, les localités, le monde des affaires et la population du pays, le Premier ministre a insisté sur le fait que le pays doit poursuivre un développement rapide mais durable, maintenir une croissance élevée et continue, préserver la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation, assurer les grands équilibres et garantir le bien-être social, tout en promouvant un environnement durable, vert, propre et agréable.

Moteurs de croissance

Il a demandé aux participants de proposer des mesures pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, les exportations et la consommation, tout en promouvant de nouveaux tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie du partage, l'économie créative, l'économie de la connaissance, l'intelligence artificielle (IA) et l'industrie des semi-conducteurs. Parmi ceux-ci, l'investissement public continue d'être un moteur essentiel de la croissance.

