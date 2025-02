Le groupe indien Larsen & Toubro veut participer à des projets ferroviaires à Hanoï

Photo : HNM/CVN

Les deux parties ont discuté des opportunités d’investissement à Hanoï dans le secteur ferroviaire urbain selon le modèle de contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de financement (EPCF).

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuân, a informé Narayan M. Vernekar des projets de chemin de fer urbain que Hanoï a mis et mettra en œuvre. Plus précisément, la ville a mis en exploitation commerciale la ligne Cat Linh - Dông et mis en œuvre deux lignes ferroviaires urbaines.

La première est la ligne pilote de chemin de fer urbain à Hanoï, allant de Nhôn à la gare de Hanoï, bénéficiant de prêts de la France, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque asiatique de développement (BAD).

La section surélevée du projet (environ 8,5 km) a été achevée et mise en service commercial le 8 août 2024. La section souterraine du projet (environ 4 km) comprend actuellement la construction d’ouvrages dans des stations souterraines, parallèlement au revêtement et au forage du tunnel.

La deuxième est la ligne ferroviaire urbain Nam Thang Long - Trân Hung Dao, qui bénéficie de prêts d’APD du gouvernement japonais (JICA).

Photo : VNA/CVN

Ce projet a été approuvé par le Premier ministre pour l’ajustement de la politique d’investissement le 16 décembre 2024.

Actuellement, les procédures d’approbation de l’ajustement du projet sont en cours d’achèvement pour organiser les appels d’offres et la construction conformément au plan.

Duong Duc Tuân a ajouté que selon le Plan de construction de la capitale Hanoï jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2050, Hanoï construira 10 lignes ferroviaires urbaines d’une longueur totale d’environ 413 km (avec pour objectif de les terminer d’ici 2035).

Le besoin en capital pour l’investissement initial de construction pour cette phase est de 37 milliards de dollars. D’ici 2045, Hanoï investira dans la construction des 5 lignes restantes, longues de plus de 200 km, avec un besoin en capital d’environ 18 milliards de dollars.

Le responsable a salué l’initiative de la délégation du groupe Larsen & Toubro dans la promotion de la coopération avec le Comité populaire de Hanoï.

Larsen & Toubro est le premier groupe indien de construction, actif dans le domaine de l’EPC pour les projets ferroviaires, notamment les trains à grande vitesse et les métros, les infrastructures civiles, les tunnels, les ports maritimes, les ponts, y compris les ponts maritimes, les projets de centrales nucléaires, thermiques et hydroélectriques.

Photo : VNA/CVN

Un facteur clé

Duong Duc Tuân a affirmé que l’étude de la possibilité de coopération avec le groupe Larsen & Toubro était conforme à l’orientation de développement des relations Vietnam - Inde en général ainsi qu’à l’orientation et à la politique de développement du chemin de fer urbain de la capitale Hanoï. Il a espéré bénéficier du soutien et de la coopération des plus grandes sociétés ferroviaires du monde, telles que le groupe Larsen & Toubro.

La coopération entre le groupe et Hanoï, notamment dans le domaine du développement des infrastructures et de la connectivité, est un facteur clé pour assurer le succès des futurs projets de chemins de fer urbains.

Narayan M. Vernekar a fait savoir que le groupe Larsen & Toubro avait construit des lignes de métro dans de nombreuses grandes villes d’Inde telles que Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai... et avait mis en œuvre un certain nombre de projets de métro au Qatar, en Égypte et à l’île Maurice. Le groupe Larsen & Toubro espère ainsi avoir l’opportunité de participer à des projets de chemins de fer urbains au Vietnam et à Hanoï en particulier.

Selon Narayan M. Vernekar, le Vietnam et l’Inde entretiennent de bonnes relations et la coopération du groupe Larsen & Toubro avec Hanoï dans ces projets contribuant à promouvoir les relations solides entre les deux pays.

Concernant les projets de chemin de fer urbain mentionnés par le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Narayan M. Vernekar a déclaré qu’il consulterait les partenaires pour rechercher des opportunités de coopération spécifiques.

NDEL/VNA/CVN