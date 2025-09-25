Investissements japonais : Ninh Binh promet de résoudre rapidement les problèmes soulevés

Dans l'après-midi du 24 septembre, les autorités provinciales de Ninh Binh ont travaillé avec les entreprises japonaises implantées localement afin d'écouter leurs propositions et de résoudre les difficultés rencontrées dans leurs activités de production et de commerce.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Truong Quôc Huy, a affirmé que Ninh Binh continuerait de respecter ses engagements envers les investisseurs japonais et de créer les conditions les plus favorables à leurs opérations.

Lors de la rencontre, Iwakoshi, directeur général de la Sarl Shikoku Cable Vietnam implantée dans les zones industrielles (ZI) de Dông Van 2 et 3, a souligné plusieurs problèmes : coupures d'électricité perturbant la production, insuffisance du système de drainage entraînant des inondations dans les ateliers, et végétation réduisant la visibilité, augmentant, de ce fait, les risques d'accidents.

Les représentants japonais ont également exprimé leurs préoccupations concernant le recrutement de main-d'œuvre, notamment après le Têt, période où les effectifs diminuent d'environ 10%, et ont souhaité une simplification des procédures administratives.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Quang Ngoc, a indiqué que Ninh Binh concentre ses efforts pour répondre rapidement aux attentes des entreprises. Le secteur électrique et le Comité de gestion des ZI ont été mobilisés pour remédier aux incidents, tandis que des investissements sont prévus pour améliorer les infrastructures de pompage dans la ZI de Dông Van 2.

Afin de pallier le manque de main-d'œuvre, la province développe des logements sociaux pour attirer et retenir les travailleurs, tout en construisant de nouveaux axes routiers reliant Nam Dinh, Phu Ly et Hoa Lu, facilitant ainsi les déplacements des salariés.

Pham Quang Ngoc a salué les contributions des entreprises japonaises dans le développement socio-économique local. Selon le Comité de gestion des ZI de Ninh Binh, cette province recense actuellement 114 projets japonais, pour un capital total enregistré de 1,46 milliard de dollars.

