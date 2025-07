Les investissements affluent à Hô Chi Minh-Ville après la fusion administrative

La “super” métropole de Hô Chi Minh-Ville, issue de la fusion récente, devient rapidement une destination de choix pour les investissements. De nombreux groupes multiplient les propositions de projets de grande envergure et accélèrent leurs plans d’expansion.

Au cours de la première moitié du mois de juillet 2025, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a reçu successivement plusieurs investisseurs internationaux venus explorer les opportunités, proposer des projets et étendre leurs investissements.

Une dynamique d’expansion continue

Lors de ces rencontres, Nguyên Van Duoc a souligné que la fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu ne se limitait pas à offrir de nouvelles marges de développement à la ville, mais qu’elle jetait également les bases de la création d’une mégapole moderne et multifonctionnelle, appelée à jouer un rôle central dans les domaines de l’innovation, de la logistique, de la finance et de l’industrie technologiques de pointe.

Lors d’une réunion début juillet 2025 entre le président du Comité populaire de la ville et Horst Pudwill, président fondateur du groupe Techtronic Industries (TTI), ce dernier a indiqué que le groupe poursuivait son projet d’extension de la production dans l’usine Milwaukee, située au sein de la zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. TTI souhaite également coopérer avec la ville pour développer des chaînes d’approvisionnement et des solutions de production avancées.

Peu après, le groupe Intel s’est également entretenu avec les autorités municipales afin de discuter d’un programme de formation dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), à destination des cadres, fonctionnaires et employés en activité.

Dans le même temps, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a travaillé avec le gouverneur du Centre financier international d’Astana (AIFC, Kazakhstan) pour établir une coopération visant à construire un centre financier international dans la ville.

Dans le secteur de la distribution, lors d’une réunion entre Tezuka Daisuke, directeur général d’AEON Vietnam, et les autorités municipales, le groupe japonais a annoncé son intention d’ouvrir trois nouveaux centres commerciaux à Hô Chi Minh-Ville, pour un investissement total de plusieurs milliers de milliards de dôngs.

Côté infrastructures, le groupe malaisien Gamuda Land a proposé à la municipalité de pouvoir étudier la construction d’une ligne de métro reliant Hô Chi Minh-Ville à l’aéroport de Long Thành, ainsi que plusieurs lignes ferroviaires urbaines intra-muros, afin d’améliorer la connectivité entre le centre-ville et ses zones périphériques.

Les entreprises vietnamiennes sont de la partie

La fusion a également suscité un fort engouement parmi les grands groupes vietnamiens, qui multiplient les propositions de projets à une échelle sans précédent.

Le groupe Sun Group a notamment proposé d’investir dans plusieurs projets stratégiques, parmi lesquels la zone urbaine Binh Quoi - Thanh Da (426,9 ha), la zone urbaine Truong Tho (144,7 ha) et le complexe sportif Rach Chiec (186 ha). Le projet le plus marquant reste toutefois la construction d’une route longeant la rivière Sài Gon sur environ 40 km, avec entre 8 et 10 voies de circulation, accompagnée d’une ligne de métro ou de tramway traversant l’ancien district de Cu Chi.

De son côté, le groupe Vingroup propose de réaliser une ligne de métro reliant le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville au district de Cân Gio, sur une longueur de 48,5 km. L’investisseur prévoit de lancer les préparatifs dès 2025, de démarrer la construction entre 2026 et 2028, et de mettre en service la ligne à titre d’essai avant sa remise officielle la même année. Le Comité populaire a donné son feu vert à l’étude du projet et aux sondages géologiques nécessaires à l’élaboration du rapport de faisabilité.

Vingroup a également soumis un projet d’investissement dans un parc éolien offshore au large de Cân Gio, d’une capacité d’environ 3.000 MW, pour une production annuelle estimée à 9 milliards de kWh. Le montant prévisionnel de l’investissement s’élèverait à environ 4,5 milliards de dollars. L’objectif affiché est d’alimenter en électricité la future zone urbaine sur mer de Cân Gio.

Les projets de métro, au cœur de toutes les attentions

Ce sont toutefois les projets de métro qui suscitent le plus d’intérêt. En juin et juillet 2025, de nombreux consortiums d’investisseurs ont transmis des propositions détaillées au Comité populaire de la ville.

Le consortium réunissant les groupes Dai Dung, la Compagnie générale de construction N°1 (CC1) et le groupe Hoa Phat (dénommé consortium DCH) a adressé une lettre aux autorités locales, proposant de devenir entrepreneur général EPC (conception, construction et fourniture d’équipements) pour plusieurs lignes de métro : la ligne 2 (Bên Thành - Tham Luong), la liaison ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, ainsi que la ligne reliant la nouvelle ville de Binh Duong à Suôi Tiên.

Un autre consortium, composé de Deo Ca, Fecon (Vietnam), PowerChina et la société Sucgi (Chine), a également manifesté son intérêt pour la ligne 2, tout en proposant de participer à d’autres projets de métro dans la ville.

Enfin, le groupe Truong Hai (Thaco) a proposé de mener des études pour investir dans la ligne ferroviaire reliant Bên Thanh - Thu Thiêm - Long Thành, ainsi que dans la ligne de métro N°2 de Hô Chi Minh-Ville.

