Le Premier ministre demande à Quang Tri de transformer la douleur en force intérieure pour se développer

>> Le Premier ministre appelle à l'accélération des grands projets d'infrastructure à Quang Tri

>> Le PM Pham Minh Chinh rend hommage aux grands mérites des martyrs

>> Le Premier ministre rend hommage au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie

Au cours de cette séance de travail, les dirigeants locaux ont présenté un tableau positif : une croissance du PIB régional estimée à 7,48 % au premier semestre, des recettes budgétaires dépassant les 6 800 milliards de dôngs (260,08 millions de dollars ), en hausse de 17,6% en glissement annuel). Quảng Trị, désormais élargie après une fusion administrative, s’étend sur 12 700 km² et compte plus de 1,8 million d’habitants répartis sur 78 unités administratives de niveau communal.

Photo : VNA/CVN

Cependant, les autorités locales ont aussi évoqué plusieurs difficultés structurelles et ont souligné la nécessité d’investissements dans les infrastructures de transport Est-Ouest, avec une priorité sur les axes reliant les postes frontières internationaux de La Lay et Lao Bao, ainsi que le port maritime de My Thuy. Elles ont appelé à un soutien du gouvernement pour lever les obstacles liés à des projets énergétiques majeurs, tels que les centrales thermiques de Quang Tri et Quang Trach III ainsi que l’inclusion de capacités électriques supplémentaires dans la planification nationale.

Prenant la parole, le Premier ministre a salué l’héroïsme et les sacrifices de la province, terre de plus de 74 000 martyrs. Il a exhorté Quảng Trị à ne pas se laisser enfermer dans le deuil, mais à faire de cette mémoire une source de force intérieure pour se relever et se développer avec vitalité. « Nous avons connu de grandes souffrances et pertes, mais il ne faut pas sombrer dans la mélancolie. Il faut en être fier, puiser dans cette douleur une énergie nouvelle pour vivre plus fort encore. », a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a appelé Quang Tri à valoriser son esprit d’autonomie et de résilience pour devenir un pôle régional dans les secteurs de l’énergie, du tourisme et de l’agriculture. Il a souligné l’importance de réformer le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, tout en accélérant la mise en œuvre de quatre résolutions stratégiques du Bureau politique (concernant les sciences et technologies, l’intégration internationale, le législation et l’économie privée).

Le chef du gouvernement a également recommandé une restructuration économique associée à un nouveau modèle de croissance fondé sur l’innovation, la transition verte, l’industrie de pointe, l’agriculture propre et les services touristiques de qualité, en lien avec l’histoire et l’identité culturelle de la province. Il a insisté sur le développement de ressources humaines de haut niveau, la réduction des inégalités régionales, le renforcement de la protection sociale et la construction de logements sociaux.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité de mobiliser efficacement les ressources, en particulier via des partenariats public-privé, pour accélérer les projets d’infrastructure stratégique. Il a aussi appelé à une gestion rigoureuse des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et à la lutte contre les catastrophes climatiques, en responsabilisant davantage les collectivités locales.

Enfin, Pham Minh Chinh a donné son accord de principe pour examiner et résoudre les propositions concrètes de la province, à condition qu’elles soient bien priorisées, réalistes et alignées sur les ressources disponibles du pays. Il a encouragé la province à présenter des projets convaincants afin d’en garantir la mise en œuvre efficace.

VNA/CVN