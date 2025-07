Hô Chi Minh-Ville

Le "fonctionnaire numérique" au service d’une administration plus efficace

Quatre semaines après l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, plusieurs localités de Hô Chi Minh-Ville a lancé des initiatives innovantes visant à améliorer la qualité des services administratifs. Le quartier de Thu Duc se distingue notamment par l’introduction de technologies avancées, notamment de robots et de solutions d’intelligence artificielle (IA), dans la gestion des formalités.

Depuis le 1er juillet, deux robots sont en phase d’expérimentation au Centre de services administratifs du quartier. Le premier est chargé d’accueillir et d’orienter les citoyens, tandis que le second distribue formulaires, boissons, friandises et assure la collecte des déchets. Selon les autorités locales, ces outils technologiques permettent de soulager les agents administratifs, alors que la charge de travail s’est accrue depuis la réorganisation administrative.

Nguyên Huu Khanh, 68 ans, résident du quartier, s’est déclaré satisfait après avoir effectué une déclaration de naissance pour son petit-fils.

"C'est la première fois que je rencontre un robot aussi intelligent. J'ai demandé des informations sur la procédure à suivre pour établir un acte de naissance pour mon petit-fils. Le robot m'a répondu de manière très complète et détaillée. Il m'a ensuite guidé jusqu'au guichet pour effectuer les démarches d'enregistrement de naissance", a-t-il expliqué.

Selon Cu Thoai Vy, directrice adjointe du Centre de services administratifs du quartier, les agents sont désormais tenus de gérer de nombreuses tâches simultanément depuis la fusion, ce qui allonge parfois le délai de traitement des dossiers, pouvant dépasser 60 minutes. Pendant ce temps d’attente, les interactions simples avec les robots - distribution de boissons et de friandises - contribuent instaurer une atmosphère plus conviviale.

Le Centre a également intégré des outils d’IA tels que ChatGPT pour permettre aux citoyens de consulter facilement les informations relatives aux démarches administratives. Ta Duc Trong, un habitant local, salue cette avancée : "L’IA ne soutient pas seulement les fonctionnaires, elle permet aussi aux citoyens de devenir plus autonomes dans leurs démarches".

Au-delà de l’usage de la technologie, le personnel du Centre reste mobilisé pour accompagner les administrés, notamment les personnes âgées ou peu familiarisées avec le numérique. De la lecture des QR codes à la numérisation et au dépôt en ligne de documents, une assistance continue est assurée.

Avec près de 120.000 habitants, le quartier de Thu Duc traite environ 360 procédures couvrant 70 domaines. Depuis le 1er juillet, près de 2.300 dossiers ont été reçus, dont plus de 2.100 déjà traités dans les délais impartis.

Le Comité populaire du quartier collabore avec le Barreau de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Bar Association) pour offrir un service gratuit de consultation juridique. Ce dispositif vise à aider les citoyens et les entreprises à surmonter les obstacles liés à une législation en constante évolution.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville entre dans la deuxième phase du modèle d’administration locale à deux niveaux, axée sur la restructuration organisationnelle et la gestion des ressources humaines. Une évaluation globale est prévue afin de rationaliser l’appareil administratif et d’en améliorer l’efficacité.

