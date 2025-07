Les politiques monétaires au service de la croissance

La Banque d’État du Vietnam poursuivra des politiques monétaires et budgétaires proactives, souples et efficaces. Objectif : stimuler la croissance économique, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a signé le 6 juillet la dépêche officielle N°104 sur le renforcement de la gestion des politiques monétaires et budgétaires. En termes de ce texte, les ministères, secteurs et localités sont appelés à suivre de près l’évolution de la conjoncture internationale et intérieure et à préparer des scénarios d’intervention flexibles. Ils doivent accélérer le décaissement des investissements publics pour atteindre 100% des prévisions de 2025 ; stimuler l’investissement total de la société, avec une croissance visée de 11% à 12% par rapport à 2024 ; réaliser rapidement les projets en suspens et préparer activement le plan d’investissement public pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Mesures rapides et adaptées

En vertu de ladite dépêche, la Banque d’État du Vietnam (BEV) doit piloter avec souplesse et réactivité la politique monétaire, en fonction de la conjoncture économique nationale et internationale, à encourager les établissements de crédit à réduire leurs taux d’intérêt, à simplifier les procédures administratives et à accélérer la numérisation. Elle traite activement les créances douteuses, en visant une croissance du crédit annuelle de 16% pour 2025.

La BEV gère le taux de change de manière flexible, en équilibrant intelligemment les taux d’intérêt, tout en surveillant étroitement les fluctuations financières internes et externes. Elle accélère la mise en œuvre des programmes de prêts prioritaires, notamment pour l’accès au logement social des jeunes moins de 35 ans ; du programme de 500.000 milliards de dôngs pour l’investissement dans les infrastructures, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; ainsi que le financement des chaînes de valeur du riz de haute qualité et à faibles émissions de carbone dans le Delta du Mékong. L’institution renforce la régulation du marché de l’or par des mesures adaptées, rapides et efficaces.

La BEV affirme qu’elle appliquera une politique monétaire proactive, souple et efficace, en parfaite coordination avec la politique budgétaire et d’autres instruments économiques. Son objectif : promouvoir la croissance tout en maitenant la stabilité macroéconomique et en contrôlant l’inflation.

Elle a demandé aux établissements de crédit de réduire leurs coûts opérationnels, de renforcer la numérisation et de mettre en œuvre les solutions visant à abaisser les taux d’intérêt. Elle suit attentivement les évolutions des marchés domestique et international afin de gérer le taux de change de manière flexible, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation.

Des politiques de crédit adaptées à la conjoncture sont mises en place, en privilégiant les secteurs productifs, les domaines stratégiques et les moteurs de croissance, tout en encadrant strictement le crédit accordé aux secteurs à risque. La BEV poursuit également la restructuration du système bancaire et le traitement des créances douteuses dans le cadre de la feuille de route 2021-2025, tout en renforçant les dispositifs de prévention des dettes non performantes. Elle promeut les paiements dématérialisés, accélère la transformation numérique et améliore la sécurité des transactions pour protéger les usagers.

Au 30 juin 2025, le crédit total octroyé à l’économie vietnamienne atteignait plus de 17.200.000 milliards de dôngs (soit 658,43 milliards de dollars), en hausse de 19,32% sur un an. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis 2023, illustrant un net redressement du crédit, notamment dans la production, l’agriculture et les industries de sous-traitance.

Photo : VNA/CVN

Stabilité du système bancaire

Selon Pham Chi Quang, directeur du Département de politique monétaire de la BEV, cette progression est 2,5 fois supérieure à celle enregistrée au premier semestre 2024, contribuant significativement à la reprise économique. Il rappelle que, bien que l’objectif d’inflation pour 2025 soit fixé à environ 4,5%, soit un niveau supérieur à celui de l’année précédente, la BEV dispose encore de marges de manœuvre suffisantes pour élargir le crédit sans provoquer de pression excessive sur les prix. Il insiste néanmoins sur la nécessité de coupler l’expansion du crédit à un contrôle strict de sa qualité, à un suivi renforcé des créances douteuses et à la stabilité du système bancaire.

Dans un environnement mondial encore incertain, le Vietnam s’est fixé un objectif ambitieux : une croissance du PIB de 8% en 2025, puis dépasser la barre des 10% entre 2026 et 2030. Pour y parvenir, le gouvernement déploie une stratégie globale axée sur la réforme institutionnelle, l’exploitation efficace de nouveaux moteurs de croissance...

Le PIB du pays avait progressé de 7,52% au premier semestre 2025, soit le taux le plus élevé des quinze dernières années. Cependant, maintenir et accélérer ce rythme dans les années à venir représente un défi majeur, face à la volatilité internationale et aux goulots d’étranglement structurels internes.

Ainsi, les politiques monétaires - en étroite articulation avec les politiques budgétaires - apparaissent comme l’un des leviers centraux pour garantir un développement stable, durable et résilient à long terme.

Thê Linh/CVN