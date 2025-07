Hô Chi Minh-Ville accélère vers une mobilité verte

Une ville sous pression, une transition en marche

Avec près de 10 millions de véhicules personnels, dont plus de 7,6 millions de motos, 700.000 voitures et environ 2 millions de véhicules supplémentaires en provenance d'autres localités qui traversent la ville chaque jour, la mégapole du Sud fait face à un défi colossal. Ses émissions annuelles de gaz à effet de serre dépassent 60 millions de tonnes de CO₂, soit près de 23% des émissions totales du Vietnam.

Face à cette urgence climatique, Hô Chi Minh-Ville s'engage dans une transformation ambitieuse. À l'horizon 2029, elle prévoit de convertir les 400.000 motos à essence utilisées pour le transport de passagers en modèles électriques. Un tournant stratégique pour réduire les émissions liées au trafic urbain.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la décision 876/QD-TTg du Premier ministre en date du 22 juillet 2022, qui trace une feuille de route nationale pour la transition énergétique verte et la réduction des émissions de carbone et de méthane dans le secteur des transports. Dans ce sillage, les autorités municipales ont publié de nombreux plans spécifiques pour le "verdir". D'ici 2030, l'objectif est que la moitié des bus urbains fonctionnent à l'électricité ou à une énergie propre. Et à l'horizon 2050, tous les bus et taxis de la ville devront être alimentés par une énergie verte, conformément à l'engagement du pays en faveur de la neutralité carbone.

Mais cette révolution soulève une question cruciale : que faire du parc de véhicules anciens à moteur thermique ? Le traitement de ces modèles, leur recyclage ou leur retrait progressif devront être pensés avec autant de rigueur que leur remplacement.

Photo : CTV/CVN

Vers une gestion responsable du parc de motos à essence

Pour accompagner la transition vers une mobilité verte, l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville propose une série de mesures concrètes. Lê Thanh Hai, directeur du Centre de conseil en application économique dudit institut, indique que les motos à essence seront classées selon leur niveau d'usage et d'usure, afin de mieux orienter leur avenir. Les véhicules vétustes et coûteux à entretenir pourraient être revalorisés comme ferraille ou fusionnés pour récupérer les métaux. Certains constructeurs de véhicules électriques ont lancé des programmes "vieux pour neuf", favorisant le recyclage des motos à essence en échange de modèles électriques.

Concernant les motos encore en état de marche, M. Hai souligne une tendance au déplacement vers des zones moins réglementées, notamment rurales, où les tests d'émissions ne sont pas appliqués. Cette migration pose un risque de transfert de la pollution des centres urbains vers les zones périphériques, peu équipées pour en gérer les impacts environnementaux.

"Dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville, où le trafic est dense, les émissions peuvent facilement dépasser les seuils tolérables pour la santé humaine. Il est donc crucial de renforcer le contrôle des émissions en milieu urbain", insiste M. Hai.

Pendant la période de transition, certaines motos à essence pourraient être réaffectées à des usagers occasionnels, réduisant ainsi leur fréquence d'utilisation et, de fait, leur contribution aux émissions polluantes.

Le représentant de l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville souligne que l'électrification est une tendance irréversible. Mais pour qu'elle soit réellement bénéfique, une politique globale de gestion des véhicules thermiques est indispensable. Elle devra inclure le recyclage et la réutilisation des véhicules usagés, ainsi qu'un contrôle rigoureux des émissions dans les zones recevant ces véhicules.

Photo : CTV/CVN

Feuille de route vers la mobilité verte : des actions concrètes

Le 18 juillet, l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville a soumis au Comité populaire municipal un plan de conversion aux motos électriques, marquant une étape cruciale dans la transition énergétique urbaine. Objectifs : d'ici 2026 : étiquetage, identification et inventaire exhaustif des motos technologiques en circulation ; de 2027 à 2029 : mise en œuvre progressive de la conversion, selon une feuille de route spécifique.

Parallèlement, la ville prévoit un mécanisme de soutien financier pour encourager le changement, une politique stricte de contrôle des émissions, et une coopération public-privé, notamment avec les entreprises pour organiser la collecte et le recyclage des véhicules thermiques.

Une alliance stratégique pour la ville verte

Lors d'une séance de travail en mai avec Vingroup, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a affirmé que la transformation verte était une tendance irréversible et une force motrice du développement durable.

Il a demandé aux départements et services compétents de collaborer étroitement avec Vingroup pour mettre en œuvre des solutions de transports verts pour l'ensemble du territoire urbain étendu, incluant Cân Gio et Côn Dao. L'Université VinUni est appelée à soutenir la ville dans le développement de projets et politiques liés à cette transformation.

Truong Giang/CVN