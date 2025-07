HDBank reconnue parmi les cinq meilleures entreprises vietnamiennes cotées en bourse

Ce prix prestigieux est basé sur le tableau de bord de la gouvernance d'entreprise de l'ASEAN (ACGS), réalisé par le Groupe de surveillance des actionnaires minoritaires (Minority Shareholders Watch Group - MSWG) en collaboration avec le Forum des marchés de capitaux de l'ASEAN (ACMF) et la Banque asiatique de développement (BAD), et repose sur un processus d'évaluation hautement sélectif.

Cette reconnaissance confirme la position de HDBank comme entreprise vietnamienne de premier plan dans ce domaine crucial.

L'événement a réuni des personnalités éminentes, dont le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, ainsi que des dirigeants d'organisations financières, des investisseurs internationaux et des experts en gouvernance d'entreprise.

Les discussions du forum ont porté sur des thèmes essentiels tels que la transparence, l'intégration ESG, la diversité au sein du conseil d'administration, la transformation numérique et la protection des droits des actionnaires.

Le président de HDBank, Kim Byoungho, a déclaré : "HDBank s'engage à respecter les normes de gouvernance les plus strictes – transparence, efficacité et développement durable – comme fondement de sa stratégie d'intégration internationale."

Au cours des dix dernières années, le parcours d'innovation de HDBank a été fortement marqué par le Dr. Nguyên Thi Phuong Thao, vice-présidente permanente du conseil d'administration. En tant que leader pionnière, elle a jeté les bases du modèle bancaire moderne de HDBank, porté par une technologie de pointe, des valeurs centrées sur l'humain et une vision d'intégration mondiale.

L'engagement constant de la banque en faveur d'une bonne gouvernance lui a valu de figurer parmi les meilleures entreprises vietnamiennes en matière de gouvernance d'entreprise pour 2025, aux côtés de grands noms tels que Vinamilk, FPT et VPBank.

Cette réalisation importante renforce non seulement la position et la réputation des banques vietnamiennes sur la carte financière internationale, mais inspire également HDBank à continuer de diffuser des valeurs percutantes auprès de la communauté, des investisseurs et de l'économie au sens large.

