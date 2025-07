Les entreprises privées, moteur clé pour l’essor de la marque nationale vietnamienne

Avec un esprit d’innovation fort, de nombreuses entreprises privées ont investi dans la recherche et le développement technologique, amélioré la qualité des produits et des stratégies de marque, créant des produits et services non seulement de haute qualité, mais aussi porteurs d’une forte identité vietnamienne, affirmant progressivement leur position sur le marché international.

>> Le nombre de créations d'entreprises frôle les 24.000 en juin

>> Le secteur économique privé à un tournant majeur

Photo : HNM/CVN

Selon Brand Finance, la valeur de la marque nationale du Vietnam atteint 507 milliards de dollars, se classant au 32e rang mondial, en hausse d’une place par rapport à l’année précédente. Ce résultat est en grande partie attribuable aux entreprises privées pionnières telles que VinFast, Vinamilk, Masan, Duy Tân, TH True Milk...

À ce jour, 190 entreprises avec 359 produits ont été reconnues comme marques nationales, dont la majorité provient du secteur privé. Ces entreprises génèrent un chiffre d’affaires de 2.400.000 milliards de dôngs, apportant 150.000 milliards de dôngs au budget de l’État et emploient plus de 600.000 travailleurs.Vinamilk figure parmi les dix marques de lait les plus valorisées au monde (6e place, Top 10 Most Valuable Dairy Brands globally) et occupe la 2e position parmi les marques les plus puissantes du secteur laitier mondial (Top 10 Strongest Dairy Brands), selon Brand Finance.

D’autres marques exemplaires incluent TH Milk, Nafoods (agroalimentaire, boissons) et PlasmaMED (technologies médicales de pointe)...

Besoin de mécanismes de soutien et d’une mobilisation coordonnée

Bien qu’elles soient considérées comme une force motrice dans l’élévation de la marque nationale, les entreprises privées font encore face à de nombreux obstacles pour pénétrer les marchés internationaux. Les défis ne résident pas uniquement dans les capitaux, la technologie ou les ressources humaines, mais aussi dans l’absence de politiques de soutien à l’échelle nationale.

Selon le vice-secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), Dâu Anh Tuân, de nombreuses marques vietnamiennes rencontrent des difficultés à l’étranger en raison du manque de protection de la propriété intellectuelle, d’une stratégie de communication de marque insuffisante, ou de la concurrence avec des produits chinois, thaïlandais ou sud-coréens.

"La construction d’une marque nationale ne peut pas être uniquement l’effort isolé des entreprises ; elle nécessite une coordination entre l’État, les associations sectorielles, les agences de promotion du commerce et les consommateurs vietnamiens", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le vice-directeur de l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), Hoàng Minh Chiên, a souligné que les autorités doivent continuer à améliorer le climat des affaires, mettre en place des politiques encourageant l’innovation, l’application des technologies, des modèles d’entreprise durables, des procédés de production propres et une gestion efficace des ressources naturelles…

Du côté des entreprises, il a indiqué qu’"il est essentiel de construire un modèle de gouvernance moderne, centré sur l’humain, et de promouvoir l’innovation dans l’ensemble du système. Il faut aussi repenser les canaux de distribution pour bâtir une réputation durable sur les marchés mondiaux".

VNA/CVN