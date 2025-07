Inauguration de l'usine Coherent Vietnam dans la zone industrielle de Nhon Trach 1

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a salué l'expansion des activités de Coherent au Vietnam, l'un des principaux groupes mondiaux dans les matériaux, équipements et composants destinés aux industries des semi-conducteurs et de l'électronique, comme une opportunité majeure pour le transfert de technologie, estimant qu'elle ouvre de vastes perspectives de coopération en matière de formation des ressources humaines, de transfert de savoir-faire et de technologie.

Ce projet permettra de créer des emplois stables et de qualité pour des milliers de travailleurs qualifiés. En particulier, les produits du groupe seront directement destinés à de grands groupes mondiaux spécialisés dans l'intelligence artificielle (IA) et du big data, contribuant ainsi à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur technologique mondiale.

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a encouragé Coherent à renforcer sa présence au Vietnam, notamment dans les segments à forte valeur ajoutée, à coopérer avec les instituts de recherche, les universités et à créer des centres de R&D dans les zones technologiques du pays.

L'usine joue un rôle clé dans l'accélération des capacités du groupe Coherent dans les domaines du carbure de silicium et de l'optique – des éléments essentiels à la transformation des systèmes industriels, des communications à haute vitesse et des infrastructures de centres de données, selon le directeur de Coherent Vietnam Gan YC.

Auparavant, le 31 octobre 2023, le group Coherent avait proposé d'investir dans trois projets de haute technologie dans les parcs industriels de Nhon Trach 1 et 2, avec un investissement total initial de près d'un milliard de dollars, visant une production annuelle estimée à 1,2 milliard de dollars.

VNA/CVN