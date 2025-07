Le Premier ministre ordonne de renforcer la lutte contre la pêche INN

Le 25 juillet 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le télégramme officiel n°122/CĐ-TTg, appelant les ministères, organismes et localités concernés à intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Le télégramme officiel n°122/CĐ-TT, adressé notamment aux ministres de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Affaires étrangères, de la Justice, des Sciences et des Technologies, des Finances, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des villes et provinces côtières, rappelle les directives du Parti et les récentes résolutions gouvernementales en faveur d’une pêche durable et de l’éradication de la pêche INN.

Malgré certains progrès, notamment des poursuites à l’encontre de contrevenants et une baisse des infractions commises par des pêcheurs vietnamiens dans les eaux étrangères, la situation reste préoccupante, marquée par des violations de plus en plus sophistiquées et un contrôle encore insuffisant.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l’année 2025, 16 navires de pêche ont été interceptés pour violations d’eaux étrangères, dont 13 immatriculés de manière frauduleuse.Le Premier ministre a demandé aux ministères, organes concernés et localités côtières d’appliquer de toute urgence des mesures clés pour lutter contre la pêche INN, considérée comme une mission importante, urgente et durable pour le développement de l’économie maritime.

Les principales directives sont les suivantes : Accorder la priorité à l’allocation des ressources aux forces compétentes chargées de la lutte contre la pêche INN et de la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE).

Renforcer les patrouilles et sanctions contre les navires non enregistrés, non immatriculés, sans licence; contrôler strictement les navires à l’entrée et à la sortie des ports.

Engager des poursuites pénales contre les organisations et individus impliqués dans des violations graves des réglementations contre la pêche INN.

Le ministère des Affaires étrangères est chargé de poursuivre le plaidoyer auprès de la CE pour la levée du "carton jaune".

Les présidents Comités populaires des provinces et villes côtières sont tenus personnellement responsables devant le Premier ministre en cas de non-respect des tâches de lutte contre la pêche INN.

Plusieurs actions doivent être achevées avant le 30 août et le 5 septembre 2025.

VNA/CVN