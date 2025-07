La commercialisation de la 5G, nouveau moteur de croissance économique

La Résolution N°57, en date du 22 décembre 2024, du Bureau politique sur la percée en matière de développement scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale fixe l’objectif d’une couverture nationale en 5G d’ici 2030.

>> Vietnam : accélération du déploiement et de la commercialisation de la 5G

Soutenue par des engagements politiques et des incitations concrètes, ainsi que par la détermination des opérateurs télécoms à déployer la 5G, cette ambition nationale semble plus proche que jamais.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Thai Hoa, directeur adjoint de l’Autorité des fréquences radioélectriques (ministère des Sciences et Technologies), le développement de la 5G au Vietnam ne se limite pas aux avantages technologiques : il s’agit aussi d’un levier essentiel pour stimuler une croissance économique durable, renforcer la compétitivité nationale et accompagner le processus d’industrialisation et de modernisation du pays.

La 5G est en effet la base indispensable pour concrétiser des technologies disruptives telles que l’Internet des objets (IoT) ou l’intelligence artificielle. Elle permettra des avancées dans des secteurs aussi variés que la santé, l’éducation, la production et constitue un pilier central de la transformation numérique nationale.

Écosystème 5G

En soutien aux opérateurs, la Résolution N°57 affirme l’engagement de l’État à investir massivement dans les infrastructures numériques, y compris la 5G. Le 19 février 2025, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution 193/2025/QH15 établissant un cadre expérimental de mécanismes et politiques spécifiques pour accélérer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Cette mesure prévoit notamment une aide de l’État pouvant atteindre 15% du coût total d’investissement pour les opérateurs déployant au moins 20.000 stations 5G en 2025.

Dans cette lignée, le 1er mars 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la directive 05/CT-TTg sur les mesures de stimulation de la croissance économique, insistant sur la nécessité d’accélérer la commercialisation de la 5G et le développement du haut débit comme moteurs clés de la croissance.

Objectif 2030 : couverture nationale 5G

Les ambitions du Vietnam en matière de 5G sont clairement établies dans sa stratégie nationale pour les infrastructures numériques. Afin d’atteindre une vitesse moyenne de 100 Mbps d’ici 2025 et une couverture 5G complète du territoire en 2030, plusieurs mesures concrètes sont déjà en cours.

L’opérateur Viettel prévoit de déployer 20 000 stations 5G dès 2025. Suite à l’adoption de la Résolution 03/NQ-CP, programme d’action gouvernemental pour mettre en œuvre la Résolution 57, Viettel a rapidement engagé les démarches nécessaires et prévoit une réception de l’équipement dès août 2025.

De son côté, VNPT couvre déjà en 5G les centres urbains des villes et provinces ainsi que des zones stratégiques telles que les zones industrielles, aéroports ou sièges administratifs. VNPT collabore avec des partenaires technologiques internationaux pour développer des services liés aux centres de données, à l’intelligence artificielle, aux API réseau, aux satellites et aux applications sectorielles. L’entreprise mise aussi sur le partage d’infrastructures 4G/5G avec d’autres opérateurs pour réduire les coûts et étendre la couverture.

MobiFone se concentre sur les centres urbains et accélère le déploiement dans les zones prioritaires, notamment à Hô Chi Minh-Ville. L’objectif : installer 10 000 nouvelles stations et atteindre une couverture de 100 % des communes du pays.

Grâce au déploiement de la 5G sur des bandes de fréquence intermédiaires, le Vietnam a vu sa vitesse d’accès Internet mobile multipliée par 2,9 au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Pour la première fois, le pays entre dans le top 20 mondial en termes de vitesse de connexion.

VNA/CVN