EVFTA, un levier de croissance pour les relations économiques Vietnam - UE

Cinq ans après son entrée en vigueur, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) dynamise les échanges économiques entre les deux parties, offrant de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes malgré des défis nécessitant adaptation et engagement, selon une experte vietnamienne en Allemagne.

>> Relations Vietnam - Europe : Jalons marquants en 2024 et perspectives pour 2025

>> Accord EVFTA : ensemble vers une coopération ambitieuse et durable

>> Cinq ans de l’EVFTA : un partenariat économique tourné vers l’avenir

Photo : VNA/CVN

Cinq ans après l’entrée en vigueur officielle de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) en août 2020, celui-ci s’affirme comme un jalon majeur dans le renforcement de la coopération économique bilatérale. Selon Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, l’EVFTA a ouvert de vastes perspectives aux entreprises vietnamiennes, tout en posant des défis exigeant des efforts constants.

D’après les données des Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’UE ont progressé de 46,5% sur la période 2020–2024, atteignant plus de 64,6 milliards de dollars, contre 44,1 milliards de dollars lors des cinq années précédentes. Sur le seul marché allemand, les échanges ont enregistré une hausse de 17%, avec une augmentation de 20% des exportations vietnamiennes et de 13% des importations en provenance d’Allemagne.

L’EVFTA a permis de maintenir une dynamique de croissance dans un contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19, le conflit russo-ukrainien et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

L’accord a, dès son entrée en vigueur, supprimé 85,6% des lignes tarifaires de l’UE, représentant 70,3% des exportations vietnamiennes vers ce marché. Ce taux atteindra 99,2% d’ici 2027, permettant à presque l’intégralité des produits vietnamiens d’être exonérés de droits de douane. Certains produits comme le riz, le café, les produits de la mer, les fruits et légumes, le textile et la chaussure ont immédiatement bénéficié d’un taux à 0%, renforçant leur compétitivité.

Ces avantages sont particulièrement visibles dans les exportations agricoles et aquacoles. Par exemple, les exportations de café vers l’UE ont connu une hausse spectaculaire de 120%, passant de 983 millions dollars en 2020 à 2,2 milliards de dollars en 2024. Les exportations de fruits et légumes ont, quant à elles, progressé de 65,6%, atteignant 242 millions de dollars.

Cependant, selon Mme Phuong, plusieurs secteurs tels que le textile, la chaussure, le bois et la pharmacie rencontrent encore de nombreux obstacles pour exploiter pleinement les avantages de l’EVFTA. Ces difficultés sont liées à des facteurs structurels, notamment des technologies de production obsolètes, un manque d’investissement dans le design et la marque, et des défis dans le respect des règles d’origine. À cela s’ajoutent les exigences techniques strictes imposées par l’UE, notamment en matière de traçabilité, de technologie et de normes de produits.

La conseillère commerciale souligne également les efforts du Vietnam pour adapter ses cadres juridiques en matière de travail et d’environnement.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a fait des efforts clairs pour améliorer les conditions de travail et l'environnement afin de se conformer à l'EVFTA, comme la ratification d'un certain nombre de conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) telles que la Convention n° 98 sur la négociation collective, la Convention 105 sur l'abolition du travail forcé, la mise en œuvre de la Loi sur le travail révisée de 2019 et l'adoption de la Loi sur la protection de l'environnement de 2020.

Mme Phuong estime que l’EVFTA continuera à offrir des bénéfices tangibles aux entreprises vietnamiennes à mesure que de nouvelles réductions tarifaires entreront en vigueur, notamment en 2027, lorsque 99,2% des lignes tarifaires seront supprimées, représentant 99,7% des exportations vietnamiennes. Dans un contexte de tensions commerciales croissantes, notamment avec les mesures protectionnistes américaines, l’EVFTA permet au Vietnam de diversifier ses marchés et ses partenaires.

Pour tirer pleinement parti de cet accord, le Vietnam doit, selon elle, intensifier la modernisation de sa production, s’engager dans la transition verte, investir dans le capital humain, développer la production locale et renforcer la transparence institutionnelle.

Au-delà de l’accès au marché, l’EVFTA constitue un levier stratégique pour moderniser le modèle de croissance du Vietnam et accroître son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-elle conclu.

VNA/CVN