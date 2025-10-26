Les intellectuels vietnamiens en Thaïlande, unis pour une nouvelle ère du Vietnam

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé le 25 octobre à Bangkok une rencontre avec des intellectuels et chercheurs vietnamiens résidant, étudiant et travaillant dans le pays afin de contribuer au projet de documents du XIV e Congrès national du Parti.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a souligné que le Parti et l'État considèrent la communauté des intellectuels expatriés comme une ressource très importante pour la nouvelle ère du pays. Il a rappelé le message fort sur l'aspiration à l'innovation et l'intégration donné par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du 9e plénum du Parti communiste du Vietnam (XIIIe mandat), selon lequel l'attraction d'au moins 100 experts vietnamiens expatriés de premier plan pour la période 2025-2027, avec des mécanismes de rémunération spéciaux, est l'une des tâches prioritaires.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a exprimé l'espoir que cette rencontre servirait de plateforme ouverte pour encourager les échanges, la création d'un réseau d'intellectuels vietnamiens en Thaïlande, ainsi que l'entraide et la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur le potentiel de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Thaïlande, la mobilisation des ressources intellectuelles vietnamiennes à l'étranger, la mise en réseau des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, ainsi que leur contribution au projet de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti.

La Professeure Nguyên Thi Kim Oanh de l'Institut de technologie d'Asie (AIT) a souligné la nécessité pour les deux pays, confrontés à des défis similaires comme la pollution, les embouteillages et les inondations urbaines, de partager leurs expériences scientifiques et technologiques.

Le Docteur Nguyên Viêt Hung, médecin à l'Hôpital de Bangkok, a suggéré la mise en place de politiques continues et à long terme pour encourager le retour des intellectuels, la reconnaissance des diplômes étrangers, la création d'une plateforme d'information sur les besoins nationaux dans le domaine des technologies de l'information et l'établissement d'un fonds transnational destiné à soutenir les projets et la coopération académique entre le Vietnam et la Thaïlande.

Hoàng Hùng Manh, expert de recherche à l'AIT, a proposé la création de groupes de contact avec l'ambassade, incluant non seulement les universitaires mais aussi les experts et ingénieurs vietnamiens travaillant dans des entreprises thaïlandaises, pour promouvoir les échanges en recherche et application pratique.

De nombreux délégués ont salué le projet de Rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat pour le XIVe Congrès national du Parti, notamment ses contenus sur l'innovation, la transformation numérique et la gestion du développement social durable. Ils ont appelé à un budget d'investissement adéquat dans l'éducation, la santé et la recherche scientifique.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a reconnu l'utilité des contributions, posant les bases pour la création d'un réseau solide d'intellectuels vietnamiens en Thaïlande, essentiel au développement de la patrie dans cette nouvelle ère.

