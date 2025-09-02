Fête nationale

La diaspora vietnamienne au Japon émue et fière, tournée vers la place Ba Dinh

Ce mardi matin 2 septembre, dans l’atmosphère solennelle et émotive de l’ambassade du Vietnam à Tokyo, la communauté vietnamienne au Japon a suivi en direct, sur grand écran, la parade militaire célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

>> Policières d'élite au défilé des 80 ans

>> Les 80 ans de souveraineté célébrés par un défilé grandiose sur la place Ba Dinh

>> Panorama des moyens navals au service de la souveraineté maritime

Photo : VOV/CVN

Le spectacle, retransmis en direct depuis la place Ba Dinh à Hanoï, où résonne toujours l’héritage du Président Hô Chi Minh, a profondément touché les expatriés. Beaucoup ont été transportés par l’image des troupes marchant au pas et du drapeau rouge à étoile jaune flottant dans le vent. L’hymne national, entendu à nouveau en ce jour majeur, a ému jusqu’aux larmes certains parmi eux.

Pham Quang Hiêu, ambassadeur du Vietnam au Japon, a rappelé que ce 80ᵉ anniversaire est une occasion de rendre hommage au Président Hô Chi Minh, aux générations de héros et martyrs, et aux sacrifices consentis pour l’indépendance et la liberté de la nation.

Il a souligné que la célébration renforce également la fierté, l’unité et l’engagement de la diaspora vis-à-vis du développement et de la défense de la Patrie, tout en consolidant les liens de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Pham Dinh Thuong, vice-président de l'Union des associations des Vietnamiens au Japon et président de l’Association des Vietnamiens à Saitama, a déclaré que la célébration du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale est un moment solennel, où chaque Vietnamien, qu’il vive au pays ou à l’étranger, prend pleinement conscience de sa responsabilité envers la Patrie.

Il a souligné que la mission des Vietnamiens établis au Japon ne se limite pas à une intégration réussie dans la société d’accueil, mais consiste aussi à apporter une contribution concrète au développement du pays d’origine.

De son côté, Trinh Quang Hop, dirigeant de la société immobilière ST Housing, témoigne : "Voir cette parade me remplit de fierté quant au chemin parcouru par notre pays. En tant qu’homme d’affaires au Japon, je souhaite contribuer au rayonnement futur du Vietnam".

Trinh Hiên, directrice de Minh Hiên Education, confie que la parade a ravivé sa confiance dans un avenir durable pour le Vietnam : "Elle nous incite à porter la marque vietnamienne plus loin et à renforcer les échanges économiques et culturels entre nos deux pays".

Nguyên Thi Hông Uyên, salariée dans le secteur informatique, décrit son émotion dans ces mots : "Malgré les années passées au Japon, je me sens plus proche que jamais de ma Patrie. Voir cette unité m’inspire à promouvoir l’image du Vietnam à l’international".

Elle a également exprimé son honneur d’intervenir au nom de la jeunesse de la diaspora : "Aujourd’hui, c’est un privilège de représenter la jeune génération expatriée. Nous sommes des ambassadeurs culturels, désireux de renforcer l’amitié entre le Vietnam et le Japon".

La cérémonie s’est conclue dans une ambiance d’émotion collective, avec l’auditoire entonnant l’hymne national et prolongé par une salve d’applaudissements - un hommage vibrant à la Patrie depuis Tokyo.

VNA/CVN