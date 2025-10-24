Faciliter les activités des entreprises vietnamiennes au Cambodge

L’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), en coopération avec la Direction générale des impôts du Cambodge, a organisé le 24 octobre, à Phnom Penh, un séminaire sur la mise à jour de la loi et des textes réglementaires relatifs à la fiscalité et aux obligations fiscales.

L'événement visait à fournir des informations actualisées, lever les obstacles rencontrés par les entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge et favoriser un environnement d’investissement stable et durable, contribuant ainsi à renforcer les échanges économiques bilatéraux entre les deux pays.

Le séminaire s’est tenu sous la direction du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth, et de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu. Il a réuni de nombreux entrepreneurs et représentants d’organismes publics cambodgiens, notamment des services fiscaux.

Dans son allocution, Ngô Van Tuât, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, a souligné que ce séminaire constituait non seulement une plateforme d’échanges d’informations, mais aussi une illustration vivante de la coopération étroite entre les autorités cambodgiennes, l’ambassade du Vietnam et la VCBA.

Il a rappelé que la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme représente un pilier essentiel des relations Vietnam - Cambodge à l’horizon 2030, avec pour objectif de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars et au-delà.

Selon Ngô Van Tuât, les progrès enregistrés dans la coopération économique entre les deux pays sont étroitement liés aux contributions actives de leurs communautés d’affaires. Les entreprises vietnamiennes, a-t-il ajouté, ont mené leurs investissements de manière sérieuse et conforme à la législation cambodgienne, créant de nombreux emplois locaux et participant significativement au développement socio-économique du pays hôte.

Il a également insisté sur le respect des réglementations fiscales, un facteur clé pour garantir la durabilité des activités, surtout dans le contexte actuel où le Cambodge accélère sa transformation numérique dans la gestion fiscale, avec la généralisation des factures électroniques et des déclarations en ligne, ainsi que des politiques d’incitations ciblées selon les secteurs et les zones d’investissement.

Pour sa part, le président de la VCBA, Oknha Leng Rithy, a estimé que ce séminaire offrait une opportunité importante pour les entreprises et les autorités d’échanger, d’identifier de nouvelles perspectives de coopération et de résoudre des difficultés concrètes, notamment dans les secteurs à fort potentiel comme l’agriculture et l’agro-industrie.

Il a affirmé que cette initiative reflétait la volonté commune de soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs activités légales et pérennes, tout en consolidant les liens de coopération avec les institutions cambodgiennes compétentes.

Du côté cambodgien, le Dr. Eng Ratana, directeur du Département des grandes entreprises de la Direction générale des impôts, a précisé que cet événement s’inscrivait dans le plan stratégique de son institution, visant à renforcer la compréhension des contribuables sur les lois et règlements fiscaux, afin de garantir la conformité et prévenir les infractions. Il a profité de cette occasion pour présenter les dernières dispositions relatives aux obligations fiscales dans le secteur agricole et les mesures d’exonération actuellement en vigueur.

Lors du séminaire, les représentants de la Direction générale des impôts ont détaillé les nouvelles réglementations concernant l’impôt sur les entrepreneurs, l’impôt sur le revenu des particuliers et celui des entreprises. Une séance de dialogue direct a permis aux participants de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements.

De nombreuses entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge, dont Bee Logistics, ont salué cette initiative utile et pragmatique, qui leur permet d’accéder à des informations actualisées, de résoudre leurs difficultés et d’améliorer l’efficacité de leurs activités.

